«جوميا» تطلق الـ«بلاك فرايداي» في مصر الجمعة: تقسيط بدون فوائد

أعلنت «جوميا» منصة التجارة الإلكترونية المصرية الرائدة، انطلاق حملتها السنوية «جوميا بلاك فرايداي»، والتي تعتبر أكبر حملة تخفيضات للعام الجاري، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وقالت «جوميا»، في بيان، إن حملتها للعام التاسع على التوالي تُنظم بالشراكة مع آلاف البائعين والعلامات التجارية، مثل أمريكان إيجل ودوف وإل سي وايكيكي وبنك مصر وفيو وكنتاكي، لتوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من المنتجات بأفضل الأسعار بعروض حصرية وتخفيضات كبيرة لعملاء جوميا الحاليين والجدد، وبأسعار تنافسية بمنتجات محلية وعالمية ذات جودة عالية.

شراكة مع شركات وبنوك

واضافت أن «جوميا» شهدت تحولًا كبيرا منذ انتشار وباء «COVID-19» للمستهلكين إلى منتجات البقالة والسلع اليومية، ما سينعكس أيضًا خلال حملة البلاك فرايداي لهذا العام.

وتتضمن الحملة فئات أخرى من المنتجات، مثل أزياء الرجال والحريم، وأدوات التجميل والعطور، والموبايلات وإكسسواراتها، وأدوات المنزل والأجهزة المنزلية، والأجهزة التكنولوجية، والتليفزيونات والإلكترونيات، والأدوات الرياضية، ومستلزمات الأطفال، ومستلزمات السيارات، والطعام والشراب، ومنتجات الرعاية المنزلية.

تقسيط بدون فوائد

وستقدم «جوميا» بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنوك أخرى خدمات التقسيط بدون أي فوائد، ما يوفر لمستخدمي تطبيق «Jumia Pay» عروض التقسيط على مدار 24 شهرًا بدون فوائد مع بطاقات ائتمان بنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني، وستقدم جوميا أيضًا خصمًا بنسبة 10٪ على كل من بطاقات «ADIB» وبطاقات الصراف الآلي لبنك مصر.

وتشمل عروض البلاك فرايداي أكبر الخصومات في نوفمبر، حيث يحصل العميل على نقاط مضاعفة كل يوم جمعة (5، و12، و19، و26) خلال الشهر عند الشراء.

ومن خلال استخدام «Jumia Primo»، سيحصل المستهلكون على خصومات تصل إلى 50٪ و 50 جنيهًا كل جمعة، و20 جنيهًا على «طعام جوميا».

وباعتبارهم شركاء نجاح حقيقيين توفر عدد من الشركات خصومات وهدايا البلاك فرايداي وهي (Uber - Cook Door - Burger King، Waffarha)، كما تتضمن قائمة الرعاة للحملة عددا من العلامات التجارية والأسماء الكبيرة مثل (LC Waikiki - Dove - بنك مصر - viu - KFC - أمريكان إيجل).

من جانبه، أكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة «جوميا» في مصر، أن العملاء ينتظرون موسم البلاك فرايداي باعتباره عيدا للتخفيضات والخصومات، حيث تطلق فيه الشركة كل يوم عرضا جديدا لمدة يوم واحد وهو ما يلبي احتياجات العملاء ويُشبع رغباتهم، حيث يأتي موسم التخفيضات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير منتجات محلية الصنع أو مستوردة بأسعار تنافسية في متناول الجميع.

وتابع «صفوت» أن انتشار فيروس كورونا سرّع من زيادة معدلات نمو التجارة الإلكترونية، وانعكس ذلك على اعتماد الكثير من العملاء على منصات التجارة الإلكترونية في شراء متطلباتها اليومية من السلع الرئيسية والغذائية، ما دفع جوميا إلى توفير منتجات البقالة عبر منصتها، علاوة على استمرار جوميا في التأكيد على ضرورة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر من خلال تشجيع العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الدفع.