قبل البلاك فرايدي.. أهم 5 نصائح خلال التسوق حتى لا تتعرض للنصب

بدأت الكثير من المواقع والشركات في الإعلان عن عروض «البلاك فرايدي» أو Black Friday، عن طريق تقديم خصومات، وخصومات كبيرة على الكثير من المنتجات المختلفة، بداية من الأجهزة الكهربائية، وحتى الملابس وأدوات الماكياج، وغيرها، لكن في كثير من الحالات تكون العروض وهمية، أو عرض منتجات باهتة أو غير سليمة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، يستعرض أهم النصائح التي يجب اتباعها خلال البلاك فرايدي، وفقا لموقع «ويكي هو»، في السطور التالية..

ضع قائمة للمنتجات التي تحتاجها

كثيرا من الدعاية تحتوى على عروض وخصومات قد تكون مغرية للكثيرين، ما يجعلهم يفرطون في شراء المنتجات التي لا يحتاجون إليها، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل المنتجات بأسعار مناسبة، فيجب في تلك الحالة إعداد قائمة بالأشياء التي تحتاجها بالفعل.

تعرف على أسعار المنتجات قبل الخصومات

وحتى لا تتعرض للنصب، يجب أن تكون متابع جيد لأسعار المنتجات في الأسواق والمواقع التجارية الكبرى، حتى يمكنك التمييز بين الخصومات الحقيقة والمزيفة.

البداية المبكرة

في الغالب تعلن المواقع التجارية والمحلات عن مواعيد البلاك فرايدى قبلها بمدة محددة، لذلك يجب أن تبدأ في البحث عن تلك المواعيد، حتى تعرف التوقيتات المناسبة للذهاب إلى تلك المحلات أو الشراء أونلاين.

تحديد ميزانية المنتجات التي ترغب في شراؤها

وحتى لا تتعرض للإفلاس، أو دفع مبالغ كبيرة، يجب أن تحدد المبلغ الذي ستنفقه خلال فترة الخصومات أو البلاك فرايدي، ويجب أن تقاوم المغريات، لاختيار العروض الجيدة والمناسبة لك.

التأكد من جودة المنتج

حتى لا تتعرض لشراء منتجات غير سليمة أو بها عيوب، يجب أن تتأكد من سلامتها، ونوع الموديل، ورقم التشغيل، ومدة الضمان، وخدمة ما بعد البيع، حتى لا تتعرض للنصب.