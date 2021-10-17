مطالب بإنهاء «فوضى التجارة الإلكترونية»: يجب إخضاعها للجهات الرقابية

ناشدت جمعيات حماية المستهلك، الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد فوضى التجارة الإلكترونية وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تستنزف أموال وصحة المواطنين.

جمعيات المستهلك تحذر من صفحات الفيس بوك

وتقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن هناك انتعاشة قوية للصفحات التي تروج للأكلات المنزلية وعروض المواد الغذائية وزيوت الشعر والدهانات الجلدية والملابس والأجهزة الطبية، مع بدء دخول المدارس والجامعات.

فوضى التجارة العشوائية

وأشارت «الديب» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن التجارة الإلكترونية أو «الأون لاين» عبر الإنترنت، أثرت على الاقتصاد الرسمي، لافتة إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي مليئة بفوضى التجارة العشوائية «بير السلم»، إذ أنها تؤدي إلى مشكلات تؤثر على سلامة وصحة المستهلك.

ضرورة وجود قانون واضح يحكم صفحات البيع

وأوضحت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن الدولة المصرية اتجهت للتعامل الإلكتروني؛ تماشيًا مع الاتجاهات الدولية نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات، مضيفة «قبل فرض ضريبة على هذه الصفحات والتي يستطيع أي معلن أدائها بسهولة، كان لابد من وجود قانون واضح يحكم مسألة الصفحات التي تنشأ بدون معرفة مصدرها وطبيعة عملها وأصل ما تقدمه للجمهور، من خلال لجنة معدة من عدة جهات لفحص هذه السلع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والسلامة»

حماية المستهلك تطالب المواطنين تحري الدقة

وطالبت المواطنين تحري الدقة من السلع التي تُعرض، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من الأكلات المنزلية أو السلع المعروضة على السوشيال ميديا، تنتج من قبل مواطنين ليس لديهم أي دراية بالاشتراطات اللازمة لصحة وسلامة الغذاء، وتنتجها مصانع بير السلم ويتم بيعها بعيدا عن أعين الرقابة.

تراجع مبيعات الصفحات التي لا تلتزم ضريبيًا

ومن جهته، قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك انتعاشة في مبيعات «الاون لاين» التي تنشرها المحلات التى تشتهر بسمعة طيبة.

وكشف رئيس الشعبة، أن الصفحات التي لا تلتزم ضريبيًا، قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المستهلك يقع على عاتقه دور كبير في انتشار هذه الصفحات من عدمه.