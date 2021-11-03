ملكات جمال الهند قبل موديل محمد رمضان.. أورفاشي رواتيلا ليست الأولى

أثارت الفنانة الهندية أورفاشي رواتيلا جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهورها برفقة الفنان محمد رمضان، في مقاطع مصورة، على هامش استعدادهما لتصوير فيلمٍ جديد سيجمعهما لأول مرة.

أورفاشي رواتيلا، تُوجت بلقب ملكة جمال العالم عام 2015، كما حصدت لقب ملكة جمال الهند عام 2018.

ولم تكن أورفاشي رواتيلا، الهندية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال العالم، فقد سبقها الهندية إيشواريا راي باتشان عام 1994، والهندية بريانكا شوبرا عام 2000.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن إيشواريا راي وبريانكا شوبرا، كالتالي:

إيشواريا راي باتشان ملكة جمال العالم عام 1994

وحصدت الفنانة الهندية إيشواريا راي باتشان، على ملكة جمال العالم عام 1994، وكانت أول مشاركة لها في عالم بوليوود، عام 1997، في فيلم «إيريفار»، وحققت نجاحًا كبيرًا، وحصلت على إعجاب الجمهور، حيث أشاد النقاد بموهبتها، كونها تمتلك جمالا وموهبة فنية وقبولا على الشاشة.

البداية الفنية لـ إيشواريا راي باتشانو

جاءت بداية إيشواريا راي باتشان، في مجال عرض الأزياء والإعلانات، قبل الدخول إلى عالم بوليوود، وفي عام 1991، تم ترشيحها في احتفال عالمي لأزياء برعاية شركة «فورد»، واختارت مجلة «فوج» غلافها أن يكون صور إيشواريا، مما زاد من شهرتها.

وشاركت إيشواريا بمسابقة ملكات جمال العالم عام 1994، وتوجت باللقب، وبعد انضمامها لعالم بوليوود عام 1997، أصبحت أشهر نجمات السينما الهندية على الإطلاق حتى الآن، وكان أشهر ثنائي بالهند حينها «سلمان خان و إيشواريا راي»، وتعد سبب عزوبية سلمان حتى الآن، بسبب حبه لها، و عدم زواجهما لاختلاف الديانة

بريانكا شوبرا رحلة كفاح من الصفر إلى العالمية

وتوجت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا، بلقب ملكة جمال العالم عام 2000، وحصلت على لقب ملكة جمال الهند عام 1999، وحصلت على المركز الثاني عالميا بالمسابقة، كما أنها حصلت على لقب ملكة جمال العالم القاري عن آسيا، وهي ابنة لأب وأم يعملان بالمجال الطبي، بالجيش الهندي، وبسبب عملهما تنقلوا للعديد من المدن، بينما كانت نشأتها في جمشيدبور، وهي تعتبر «باريلت»، موطنها الحقيقي، وانتقلت للإقامة مع شقيقة والدتها بأمريكا في أثناء فترة المراهقة، وخالتها هي من قدمت لها بمسابقة ملكات الجمال.

واجهت بريانكا شوبرا، ببداية مشوارها العديد من المصاعب وكانت أبرزها، التنمر على لون بشرتها، ووصفها انها ليست جميلة، وعندما حصلت على لقب ملكة جمال العالم، شعرت انها إشارة لبداية مشوار نجاح إلى العالمية، وبالفعل أصبحت بريانكا شوبرا من النجوم الأعلى أجرًا في بوليوود، وتمتلك شعبية كبرى بالهند، وخاصة انها أصبحت ممثلة هامة في عالم الدراما الأمريكية، وقامت بعدة أفلام لصالح التليفزيون الأمريكي.

زواج بريانكا من مطرب أمريكي في حفل زفاف أسطوري

تزوجت بريانكا شوبرا، من المطرب الأمريكي المعروف نيك جونز، عام 2018، ويصغرها بالعمر بأكثر من 12 عاما، لكنه يحبها كثيرا، ويعيشان حياة هادئة، وكان زواجهما أسطوريا، حيث تمت طقوس زفافهما بالهند كاملة، على الطريقة الهندية، وتحدثت عنها جميع وسائل الإعلام العالمية، وتمت مراسم زفافهما على المذهب الديني لـ نيك جونز، بفستان أبيض أنيق، ارتدته بريانكا وطقوس الديانة المسيحية.

الكركم.. سر جمال بريانكا شوبرا

وصرحت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، أنها مهتمة للغاية ببشرتها، وسر جمالها لم يكن في البرندات الأعلى أجرا، بينما في مكون هندي محلي بسيط بداخل كل بيت هندي، وهو الكركم، وأنها أصرت على القيام بطقوس الكركم في زفافها إيمانا منها أنه من أهم أسرار النضارة والجمال، وفقا لما صرحت به أثناء لقائها في احدى وسائل الإعلام الهندية عن سر نقاء بشرتها.