أورفاشي روتيلا «موديل» محمد رمضان وبطل «للعشق جنون» يشاركان في تحدي الجاذبية

شاركت المطربة الهندية أورفاشي روتيلا، بـ«تحدي الجاذبية»، بجانب بطل مسلسل «للعشق جنون»، الهندي لينيش ماتو، المعروف بـ«رودرا»، وهو تجربة جديدة لرواد التواصل الاجتماعي عبر «إنستجرام»، و«تيك توك»، حول العالم يشاركون بها المشاهير.

تفاصيل تحدي الجاذبية

تحدي الجاذبية، هو تحدي جديد وتجربة مختلفة، لـ رواد التواصل الاجتماعي عبر إنستجرام وتيك توك، وهو عبارة عن خدع المشاهد، أن الفاكهة مثبتة بالهواء أو الخضار، ويتفاجأ بالنهاية بتثبيتها بشوكة، ومن أشهر النجوم من الهند الذين شاركوا بالتحدي، كانت أورفاشي روتيلا ولينيش ماتو.

مشاركة نجوم الهند «أورفاشي ولينيش ماتو» في تحدي الجاذبية

وشاركت أورفاشي روتيلا، في التحدي، حيث وضعت قطعة خضار مثبتة بشوكة لتخدع الجمهور، أنها مثبتة بالهواء، ويقومون بالتحدي على أغنية «yumarinka»، وقامت روتيلا بالتحدي عبر «إنستجرام»، معلقة: «لو كنت نباتي ستكون لطيفا».

عرفت أورفاشي روتيلا، في الوطن العربي، منذ ظهورها مع النجم المصري الشهير محمد رمضان منذ عام في دبي، وإعلانهما عن عمل جديد يجمعهما معا، وقد تم عرض الأغنية «versace baby»، وحصدت على ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، حتى الآن، وهي مطربة هندية شاركت في عدة أفلام في بوليوود، بمشاركتها كـ موديل بالفيديو كليب للفيلم، ومنافسة للنجمة الهندية ساني ليون.

وعلى الجانب الآخر، شارك النجم الهندي لينيش ماتو، بطل مسلسل «للعشق جنون»، الشهير بـ«رودرا»، بالتحدي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقا: «لكل شخص لديه موهبته الخاصة».

واشتهر النجم الهندي لينيش ماتو، في الوطن العربي منذ مشاركته في المسلسل الشهير «للعشق جنون»، مع النجم ناكول ميهتا و النجمة الشهيرة سوربهي تشاندنا، والنجم كونال سينج، والنجمة شرينو باريك، وحقق المسلسل نجاحا مبهرا، ونال اعجاب العديد من الجمهور العربي، وأصبح الجميع يطلقون عليه أسم «رودرا»، الشخصية التي كان يجسدها بالمسلسل، وتم عرض المسلسل لأكثر من عامين على قناة «mbcbollywood».