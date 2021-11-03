«تبقى في بُق سلمان وتقسم لـ شاروخان».. 4 أفلام ناجحة لـ«ملك بوليوود»

في فيلم «بازيجار» لم يكن شاروخان هو الاختيار الأول لصناع الفيلم للقيام بدور البطولة، وكان سلمان خان هو البطل الرئيسي للعمل، وخشي سلمان خان، أن يقدم دور الشرير، ومن ثم جاء الترشيح الآخر لـ شاروخان، وبالفعل وافق شاروخان، وأصبح الفيلم من أهم الأفلام بتاريخه، وقدم شاروخان بشكل آخر للجمهور.

فيلم «DDLJ»

ووقع الترشيح الأول للنجم سلمان خان، للقيام بالدور الذي قدمه شاروخان بالفيلم، ولعب دور «راج» مع كاجول، ولكن لنجاح الثنائي كاجول وشاروخان، وقع الاختيار بالأخير على ملك بوليوود، وحقق نجاحا هائلا، وفي عام 2018، احتفل شاروخان وكاجول بمرور 1000 أسبوع على الفيلم، بـ أكبر دور السينما في مومباي.

وأصبحت قصة حب راج وسيمران، شخصيات كاجول وشاروخان داخل الفيلم، من أشهر القصص الرومانسية بالسينما الهندية، واحتفلت كاجول منذ أسبوع بمرور 26 عاما على الفيلم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «لقد لحقت سيمران بالقطار»، تعني تذكر المشهد الأخير بالفيلم.

وكان احتفال كاجول بمرور 26 عاما على الفيلم، توقيتا غير مناسب، لما يمر به شاروخان حينها مع أزمة ابنه أريان خان، الذي كانت متورطا بقضية بيع وتعاطي مخدرات، وتم الإفراج عنه منذ عدة أيام، وجاء تجاهل كاجول لصديقها بأثر سلبي على نفوس محبيها، ومحبي شاروخان.

فيلم «josh»

أيضا كان سلمان خان هو المرشح للدور ببداية الأمر، ولكنه رفض القيام بدور شقيق ايشواريا، لأن كان يجمعهما قصة حب حينها، ووافق شاروخان على القيام بالدور، وأيضا حقق صدى جيدا لدى محبيه.

فيلم «Chak de india»

يجهل البعض أن دور «كبير خان»، لم يكن من نصيب شاروخان ببداية الأمر، بل كان أيضا الترشيح الأول للنجم سلمان خان، وبالفعل وافق سلمان خان على القيام بدور كبير خان في فيلم «Chak de india»، لكن جدول سلمان خان كان مزدحما للغاية وملتزما بـ أعمال أخرى، ما دفعه لاعتذار، وتم ترشيح شاروخان للدور، وحقق الفيلم نجاحا مبهرا، ولم يحصد فقط على أعلى إيرادات، بل حصد على العديد من الجوائز السينمائية والوطنية، ويعد ثاني الأفلام الهندية نجاحا لـ شاروخان، بعد فيلم «ماي نيم إز خان».