رئيس وكالة الفضاء بجامعة بنها: مراكز للتكنولوجيا بالجامعات المصرية

نظمت جامعة بنها، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، الحفل الختامي للمدرسة الصيفية لعلوم الفضاء فى نسختها الثانية، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وبحضور الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب وعضو لجنة النقل والمواصلات.

جاء ذلك بحضور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم عليوة، القائم بأعمال المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها في مدينة العبور، وعدد من عمداء الكليات ومنسقي ومسؤولي تدريب المدرسة الصيفية، ورئيس مجلس أمناء العبور.

رئيس جامعة بنها: علوم الفضاء تنقل مؤسساتنا للجيل الرابع في التكنولوجيا

وفى كلمته، أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن المدارس الصيفية لعلوم الفضاء تُعد من أهم ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية، الذي يهدف إلى نشر علوم الفضاء بين طلاب الجامعات، لتخريج وإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، يرفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية، وتابع بقوله: «نحن الآن في أزهى مراحل التعاون المثمر والبناء، الذي نحرص عليه، بغرض تطوير رأس المال الفكري، كعنصر أساسي وأصيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي بدوره ينقل مؤسساتنا إلى مصاف الجيل الرابع».

وأضاف رئيس جامعة بنها أن علاقة الجامعة بوكالة الفضاء المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق شراكة استراتيجية فعالة في مجالات الفضاء، مشيراً إلى أن جامعة بنها بما تمتلكه من قدرات علمية وبشرية، بالشراكة مع وكالة الفضاء، حيث يساهم هذا التعاون المشترك على توطين أحدث التكنولوجيا الحديثة في مجال الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية، وصولاً إلى تصنيع قمر صناعي مصري بالكامل، وبأياد مصرية.

وأشار «سوسة» إلى أن جامعة بنها كانت ومازالت وستظل بيت خبرة وطني للمؤسسات الوطنية بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، حيث تقدم خدماتها العلمية والدراسات الاستشارية والبحثية والعلمية المتميزة للمجتمع في كافة التخصصات والمجالات والخدمات اللوجستية، كنموذج عملي وتطبيقي قوي لمبدأ اقتصاد المعرفة وتطوير رأس المال البشري.

وأعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته بنجاح فعاليات المرحلة الأولى والثانية لمدارس التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية، التي نظمتها جامعة بنها، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، بمقر الجامعة في مدينة العبور، مقدماً خالص التهاني للطلاب الذين اجتازوا البرنامج التدريبي، كما قدم الشكر والتقدير لفريق العمل من جامعة بنها والوكالة، الذي نظم ونفذ وتابع وقدم الرعاية اللازمة للطلاب، خلال فعاليات المدرسة الصيفية.

رئيس وكالة الفضاء: 325 مشاركاً في التدريب الصيفي بالجامعات

من جانبه، وجه الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التهنئة للدكتور جمال سوسة على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه رئيساً لجامعة بنها، متمنياً له التوفيق والنجاح فى مهامه الجديدة، كما وجه الشكر للدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة السابق وعضو مجلس النواب، على جهوده فى توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة والوكالة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بفعاليات المدرسة الصيفية الثانية لتدريب الطلاب على علوم وتكنولوجيا الفضاء بمقر الجامعة فى العبور، التي شارك فيها 325 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، مؤكداً أنه يجري حالياً إنشاء مراكز لتكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية، ومنها جامعة بنها، بتمويل من الوكالة، ودعمها بالكوادر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة.

وأضاف «القوصي» أن الطلاب النابغين في الجامعات هم الرصيد العلمي المؤهل للوكالة في حال ضمهم إلى كوادر العمل في برنامج الفضاء الوطني المصري.

من ناحية أخرى، شهدت الاحتفالية افتتاح معرض الأغراض المتعددة بمقر الجامعة بالعبور، وافتتاح معرض المشروعات الطلابية، وتكريم عدد من قيادات الجامعة، وتكريم المشاركين في المدرسة الصيفية الثانية، بالإضافة إلى تكريم الفرق الفائزة في المشروعات الطلابية.