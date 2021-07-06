انطلاق المدرسة الصيفية الثانية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنها

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اجتماعا لبحث انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الثانية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية وذلك ضمن فاعليات مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021/2022.

جاء ذلك، اليوم، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم عليوه القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور عمرو حنفى وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومنسق التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد كساب رئيس شعبة تصميم الأنظمة الميكانيكية ومسؤول ملف صناعة الفضاء بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس وسيم عيسى مدير مشروع تدريب قمر الجامعات بوكالة الفضاء المصرية، والدكتور عدلى تاج الدين رئيس قسم هندسة الاتصالات بكلية الهندسة بشبرا.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الاكاديمية بالواقع العملي ، مشيرا الى ان الجزء النظري للمدرسة الصيفية يتم عن طريق التعلم نظرا للظروف الحالية وحرصا على سلامة المتدربين، كما سيتم تقييم استيعاب المتدربين للتدريب النظري بصور مختلفة و يعتبر اجتيازه شرطاً اساسياً للالتحاق بالجزء العملي من التدريب.

وأضاف الدكتور تامر سمير ان المدرسة الصيفية يشارك فيها 500 طالب وطالبة من طلاب السنة النهائية بكليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعاهد العليا المعتمدة والمكافئة للكليات السابق ذكرها على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ومن بينهم جامعة بنها.

ومن المقرر ان يبدأ الجزء النظري منتصف شهر يوليو الجاري على أن يبدأ الجزء العملى منتصف شهر اغسطس المقبل بمقر الجامعة بالعبور وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى مجموعات تدريبية ويتم التدريب من خلال مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعة تغطي كافة الأمور التكنولوجية المتعلقة بتصميم وتشغيل الأقمار الصناعية.