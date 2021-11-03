حادث جريمة الإسماعيلية.. المتهم مثل جريمته بـ«اتزان» وقرار بفحص حالته

أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء، بحبس مرتكب حادث جريمة الإسماعيلية، وذلك لاتهامه بقتل شخص وإحداث إصابة اثنين آخرين في الطريق العام أمام المارة بالمدينة، وجاء الحبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ ما يلزم لبيان حالته الصحية والنفسية.

حادث جريمة الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، يوم الاثنين الماضي، جريمة بشعة أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي «حادث جريمة الإسماعيلية»، حيث التقطت عدد من كاميرات الهواتف المحمولة المتهم أثناء تواجده في محيط مكان الواقعة بشارع البحري في محافظة الإسماعيلية مرتديا حقيبة سفر متوسطة الحجم يحمل داخلها أسلحته التي قد وضعها مسبقاً قاصداً استخدامها في الواقعة، ثم تقابل مع المجني عليه، واستمر الحديث معه لمدة دقائق، حتى عاجله بإصابته بعدة جروح قطعية من خلال سلاح أبيض «ساطور» أخرجه من الحقيبة ثم فصل رأسه عن جسده.

تفاصيل حادث جريمة الإسماعيلية

وبعد تلقيه عدة ضربات، سقط المجني عليه أرضا إثر تلك الطعنات، بعد أن لحق به المتهم مسافة 4 شوارع من المكان، في تلك الأثناء كان عدد من المواطنين يحاولون إبعاد المتهم عن المجني عليه إلا أنه قام بإصابة اثنين منهم إصابات قطعية في أجزاء من جسدهما، ثم توجه إلى ضحيته الأولى وقام بفصل رأسه عن جسده، وسار بـ«الرأس» عدة أمتار في الطريق.

حبس مرتكب حادث جريمة الإسماعيلية

وعقب ورود عدة بلاغات من الأهالي للأجهزة الأمنية انتقلت قوات الأمن على الفور لمكان الواقعة، حيث تبين أن الأهالي ألقوا القبض على المتهم، وجرى التحفظ عليه، وإخطار النيابة العامة، التي انتقلت لمكان الجريمة، وعاينت الجثة، وأمرت بتشريحها، كما تحفظت على كاميرات المراقبة بالمنازل والمحال التجارية الموجودة بالقرب من مكان الحادث.

تمثيل حادث جريمة الإسماعيلية

واقتادت النيابة العامة مرتكب حادث جريمة الإسماعيلية، إلى مسرح الجريمة ومثّل جريمته وأجرى محاكاة لها، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث ظهر متزنا خلال القيام بذلك، كما باشرت التحقيقات معه، وأمرت بحبسه احتياطيا.