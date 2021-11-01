كيف تتصرف إذا شاهدت جريمة قتل في الشارع مثل حادث الإسماعيلية؟

شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة بشعة، حيث قطع شاب رأس آخر، أمام المارة وتجول برأسه في الشارع، مما أثار فزع المارة، وجعل كثيرين يتساءلون عن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، وكيف يمكن التعامل في تلك الحالة؟

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نستعرض كيفية التعامل في حال إذا ما كنت شاهدا في جريمة الإسماعيلة أو أي جريمة قتل أخرى.

كيفية إبلاغ الشرطة في حال وجود جريمة؟

وفي حال كنت شاهدا على جريمة قتل، فيجب إبلاغ النجدة أو الشرطة، وبحسب مؤمن مصطفي، المحامي بالنقض الجنائي، فيجب على الشاهد على إحدى الجرائم أو المخالفات فعل الآتي:

- الاتصال بالنجدة على الرقم 122

- إبلاغ النجدة بتفاصيل الحادث، مثل نوع الجريمة، والمشتركين فيها، والضحية، والأسماء إذا كنت تعرف مكان الجريمة.

- إبلاغ النجدة بتفاصيل الشخصية للمبلغ مثل الاسم، رقم البطاقة، والعنوان.

- ستقوم النجدة بابلاغ أقرب قسم شرطة، الذي سيقوم بإرسال قوة لمكان الجريمة والتحقيق فيه.

وأوضح مؤمن أنه خلال الفترة حتى قدوم النجدة، وإذا لم تكن قادرا على التدخل، فيجب تصوير الجريمة، لتوثيق لحظة الجريمة.

بعد انتهاء الشرطة من المعاينة ورفع القضية إلى النيابة، سيتم توجيه دعوة رسمية من النيابة للشخص المبلغ، للتوجه إلى النيابة في توقيت محدد للإدلاء بالشهادة حول ما حدث في الجريمة.

لماذا انتشرت الجريمة في الشارع المصري؟

وعن أسباب ظهور مثل تلك الجرائم في الشارع المصري، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية بجامعة عين شمس، إن ظهور نمط الجريمة في المجتمع مرتبط بظروفه، موضحة أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي لتلك الظاهرة، منها اختفاء الوازع الديني، وتحوله إلى شيء مظهري، حيث يترنح المجتمع ما بين الإفراط الشديد في التدين المظهري، أو التفريط التام والبعد عن كل ما يخص الدين.

وأضافت أن من الأسباب التي تؤدي لمثل تلك الجرائم هو إهمال تربية الأبناء، بسبب الانشغال بالحياة الاقتصادية أو الأهواء الشخصية التي تؤدي في النهاية إلى ظهور شخص منحرف.

وتابعت منصور أن من أسباب انتشار الجرائم ترسيخ الثقافات الخاطئة، ومنها جرائم الشرف، التي تبيح للشخص ارتكاب الجرائم والظهور بشكل مشرف أمام المجتمع، موضحة أن هذه المعتقدات خاطئة، فلا شرف في الجريمة.