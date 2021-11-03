خبير اقتصادي يستعرض إنجازات تحرير سعر الصرف بعد 5 سنوات على تطبيقه

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن التضخم الذي يشهده العالم خلال الفترة الحالية، يعد رد فعل طبيعي لما حدث في عام 2020 خلال أزمة فيروس كوورنا؛ لكن معدل التضخم في مصر ما زال أقل من 10%.

وأوضح «نافع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة مما يجعل الدولار أقوى نسبيا، متوقعا عودة الأمور لمعدلاتها الطبيعية من 6 أشهر إلى عام.

مصر من الدول القليلة جدًا التي لم تتأثر بشكل كبير خلال كورونا

وأضاف «نافع» أن الأزمة في ظل جائحة كورونا ستكون مضاعفة لو لم يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف قبل سنوات، فضلا عن عدم قدرة الحكومة على الاستيراد، إذ إن مصر كانت من الدول القليلة جدًا التي لم تتأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي منع تعدد الأسواق الموازية، وهروب الأموال والاستثمارات إلى الخارج، مؤكدا أنه لولا ذلك القرار لما كانت السندات الخضراء على سبيل المثال تدخل مصر، فضلا عن موافقة المؤسسات الدولية علي تمويل المشروعات الجارية حاليا من خلال القروض.

جميع الدول العالمية أشادت بإجراءات مصر

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لو لم يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لما أصبح التصنيف الائتماني لمصر جيدا على ما هو عليه حاليا، إضافة إلى تحقيق ذلك المستوى من الاحتياطي النقدي الأجنبي حاليا، مستشهدا في الوقت ذاته بأن ما يشهده لبنان اليوم كان سيصبح مصير مصر لولا قرار تحرير سعر الصرف، كما أن مصر من الدول القليلة التي لم تعانِ من نقص في السلع الغذائية، وأن جميع الدول العالمية أشادت بما جرى في مصر، وقدرة مصر على تجاوز أزمة كورونا دون مشكلات.