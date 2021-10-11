خبيرة اقتصادية: تحرير سعر الصرف كان أول أسباب انتعاش الاقتصاد

كشفت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، عن أسباب انتعاش الاقتصاد المصري، موضحةً أن أول أسباب هذا الانتعاش كان تحرير سعر الصرف، حيث مثّل هذا الإجراء ضربة كبيرة للمصريين في بداية تطبيقه حيث انخفض الدخل الحقيقي للمصريين وارتفعت الأسعار وزادت نسبة التضخم، لكن هذا الإجراء كان ضروريًا جدا لأنه لم يكن من الممكن الاستمرار في الأوضاع السابقة بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

كانت هناك مشكلة متعلقة بالدعم لسنوات وعقود طويلة

وأضافت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني والمُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنه كانت هناك مشكلة متعلقة بالدعم لسنوات وعقود طويلة سابقة، ودائمًا كنا نتساءل عما إذا كان يتم توجيهه إلى مستحقيه أم لا، وتم التعامل مع هذه القضية بشكل محوري وبخاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، لأن المشكلة أن كل الأسعار كانت مشوهة ولم يكن ممكنًا حساب التكلفة بشكل سليم.

دعم الكهرباء أدى إلى الإسراف في الاستهلاك وعدم القدرة على حساب التكاليف

وتابعت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن دعم الكهرباء أدى إلى الإسراف في الاستهلاك وعدم القدرة على حساب التكاليف، بالإضافة إلى صعوبة التوجه إلى الطاقة المتجددة، وبعد قرار رفع الدعم عن الكهرباء ضخت الدولة المصرية استثمارات في الطاقة الشمسية، وبالفعل لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي الذي منحنا 12 مليار دولار على دفعات وتم تحسين الأداء الاقتصادي ووفقا للتقارير المالي والاقتصادي فإن مصر نجحت في الإصلاح المالي والنقدي بشكل كبير.