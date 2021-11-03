أسعار الذهب تتراجع محليا بـ8 جنيهات.. وتنخفض عالميا بنسبة 1%

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، بمحلات الصاغة تراجع بقيمة لا تقل عن 8 جنيهات مقارنة، بالأسعار في التعاملات الصباحية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل الآن، أسعار تتراوح بين 881 و883 جنيها متراجعا عن التعاملات الصباحية، عندما سجلت نحو 889 جنيها و892 جنيها للجرام الواحد.

عيار 21 سجل 810 جنيهات

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أسعار تتراوح بين 808 جنيهات و810 جنيهات في التعاملات المسائية، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 أسعار تتراوح بين 661 جنيها و663 جنيها للجرام للواحد.

وتابع «نجيب»، أن سعر كيلو الذهب سجل في الوقت الحالي أسعار تتراوح بين 881143 جنيه و883429 جنيه في الوقت الذي سجل فيه الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21) أسعار تتراوح بين 6168 جنيه و6184 جنيه وأخيراً سجلت سعر أونصة الذهب في التعاملات المسائية، أسعار تتراوح بين 27404 جنيه و27475 جنيه.

1% تراجع على مستوى العالم

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% مع إنتهاء التسويات مساء اليوم الأربعاء قبل صدور قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4% أو ما يعادل 22.50 دولار ليصل إلى 1763.90 دولار للأوقية عند التسوية بينما استقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الخضراء الأمريكية أما سلة من العملات الكبري ليستقر في التعاملات المسائية عند 94.082 نقطة وفقاً لوكالة بلمبرج

كانت بيانات لمؤسسة التصنيف الإئتماني «موديز»، أظهرت إضافة القطاع الخاص الأمريكي 571 ألف وظيفة جديدة في اكبر مستو له منذ شهر يونيو 2021 وسط ترقب المستثمرون حول العالم ما سيسفر عنه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المستمر منذ يومين