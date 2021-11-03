أسعار الذهب اليوم تترقب قرارا هاما يحدد مصير المبيعات

شهدت أسعار الذهب اليوم، استقرارًا ملحوظًا، في محلات الصاغة بالسوق المصري، دون احتساب سعر المصنعية، متأثرة بالأسعار العالمية وحركة التداولات بالبورصات، التي ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، 889 جنيهًا لعيار 24، و778 جنيهًا لعيار 21 - الأكثر شعبية في مصر- و667 جنيهًا لعيار ذهب 18، بينما بيع الجنيه الذهب بمبلغ 6224 جنيهًا، والأونصة بـ27.652 جنيه.

جاء ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء؛ لمعرفة المؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

توقعات بضعف الإقبال على الذهب

ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، إعلان بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بشكل رسمي، إذ أنه من المتوقع أن يؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، ما يقلل الإقبال على الذهب، بحسب توقعات المحللين والاقتصاديين.

البورصات العالمية تتحكم أسعار الذهب

ويرى نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البورصات العالمية هي التي تتحكم في الذهب على الصعيد المحلي، وأن المعدن الأصفر يعتبر ملاذًا آمنًا بشكل كبير للاستثمار، وخاصة في ظل موجات التضخم العالمية في الوقت الراهن بضغوط من الطلب المرتفع الذي لا يقابله معروض مناسب.