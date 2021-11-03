رئيس التحرير

محمود مسلم

أسعار الذهب اليوم تترقب قرارا هاما يحدد مصير المبيعات

كتب:

محمد الدعدع
11:33 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
أسعار الذهب تترقب قرارا أمريكيا

أسعار الذهب تترقب قرارا أمريكيا

شهدت أسعار الذهب اليوم، استقرارًا ملحوظًا، في محلات الصاغة بالسوق المصري، دون احتساب سعر المصنعية، متأثرة بالأسعار العالمية وحركة التداولات بالبورصات، التي ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، 889 جنيهًا لعيار 24، و778 جنيهًا لعيار 21 - الأكثر شعبية في مصر- و667 جنيهًا لعيار ذهب 18، بينما بيع الجنيه الذهب بمبلغ 6224 جنيهًا، والأونصة بـ27.652 جنيه.

جاء ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء؛ لمعرفة المؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة. 

توقعات بضعف الإقبال على الذهب

ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، إعلان بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بشكل رسمي، إذ أنه من المتوقع أن يؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، ما يقلل الإقبال على الذهب، بحسب توقعات المحللين والاقتصاديين.

البورصات العالمية تتحكم أسعار الذهب 

ويرى نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البورصات العالمية هي التي تتحكم في الذهب على الصعيد المحلي، وأن المعدن الأصفر يعتبر ملاذًا آمنًا بشكل كبير للاستثمار، وخاصة في ظل موجات التضخم العالمية في الوقت الراهن بضغوط من الطلب المرتفع الذي لا يقابله معروض مناسب.

اقرأ المزيد:

استقر ار أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 761 جنيهًا

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. والمعدن النفيس ينتظر اجتماع «الفيدرالي»

جرام 21 يسجل 773 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-6-2021

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 9-6-2021

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر.. انخفاض متواصل