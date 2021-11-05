المركزي: الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 0.51% الأسبوع الماضي

قال البنك المركزي المصري، إنَّ الدولار الأمريكي أنهى تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 0.51% وسط العديد من الأحداث المؤثرة في السوق العالمي والتي تسببت في اضطراب الأسواق بشكل كبير.

تشديد السياسة النقدية وتصريحات لاجارد وراء التراجع

وأضاف البنك المركزي المصري، في تقرير أصدره أول أمس، يرصد فيه أحداث الأسبوع الماضي في الفترة من 22-29 أكتوبر الماضي أنه تسبب كل من ميل بنك كندا إلى تشديد السياسة النقدية، وتصريحات لاجارد عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي إلى تراجع الدولار، ولكنه حقق مكاسب بعد ذلك على خلفية حالة عدم اليقين المحيطة بمسار رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، وعلى خلفية ارتفاع معدل التضخم.

وحول العملة الأوروبية الموحدة قال المركزي، إنَّ اليورو انخفض بنسبة (-0.73%) في الغالب بسبب مكاسب الدولار، ليقلص بذلك جميع مكاسبه التي حققها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي بينما أكّد المركزي المصري أنَّ الجنيه الإسترليني تراجع هو الآخر بنسبة (-0.53%) بسبب قوة العملة الخضراء الأمريكية.

أداء سندات الخزانة الأمريكية مختلط

وأشار المركزي، إلى أن أداء سندات الخزانة الأمريكية مختلطاً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الى جانب المخاوف بشأن توقعات النمو على المدى الطويل، وعلى المدى القصير، خسرت سندات الخزانة مع ارتفاع التضخم وتزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ عائدات السندات قصيرة الأجل قد ارتفعت في معظم أنحاء العالم خلال الأسبوع، بعد ان أشارت بعض البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى الآجال الطويلة مدفوعة بضعف البيانات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال دورة تشديد السياسة النقدية، وأدى ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بينما انخفضت توقعات التضخم على المدى الطويل لهذا الأسبوع على الرغم من ارتفاعها في بدايته.