«المركزي»: خسائر في سندات الخزانة الأمريكية بعد توقعات بارتفاع التضخم

قال البنك المركزي المصري، إن تزايد توقعات التضخم أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأضاف «المركزي»، في تعليقه الأسبوعي على الأحداث المالية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي خلال الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري، أنه في الوقت نفسه، دعم موسم الأرباح القوي أسواق الأسهم.

وتطرق التقرير إلى الأسواق الناشئة، حيث ذكر أن شركة العقارات الصينية «Evergrande»، قامت بدفع فائدة على أحد سنداتها الدولارية، ما عزز الرغبة في المخاطرة ودعم أصول الأسواق الناشئة.

سندات الخزانة الأمريكية تكبدت خسائر خلال الأسبوع الماضي

وتابع «المركزي»، بأن سندات الخزانة الأمريكية تكبدت خسائر خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة مخاوف التضخم، وكذلك توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، مشيرا إلى أن ذلك كان مدعومًا ببيانات المطالبات الخاصة بمساعدات البطالة، والتي أشارت إلى تعافي سوق العمل من جائحة كورونا، وكما صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمركي يوم الجمعة الماضي بأن البنك المركزي سيستخدم أدواته إذا ما استشعر مخاطر حقيقية للتضخم.

تزايد توقعات التضخم المدفوعة باتجاهات السوق

ولفت «المركزي المصري» في تقريره الأسبوعي، إلى أن توقعات التضخم المدفوعة باتجاهات السوق قد زادت على مستوى آجال الاستحقاق المختلفة وحول السندات قصيرة الأجل، وارتفعت معدلات التعادل لتوقعات التضخم في فترة 5 سنوات بمقدار 14.89 نقطة أساس لتصل إلى 2.90%، مشيراً إلى أن نقطة التعادل لخمس سنوات وصلت يوم الخميس إلى 2.91%، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وعلى صعيد السندات ذات الآجال الأطول، ارتفع مستوى التعادل للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 7.48 نقطة أساس ليصل إلى 2.64%.

وفي يوم الخميس، وصل مستوى التعادل لأجل 10 سنوات إلى 2.65%، وهو أعلى مستوى منذ 2011.