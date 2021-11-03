«الإسكان»: بدء انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية خلال شهر

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء العد التنازلي لانتقال الموظفين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية على مراحل، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يتم انتقال جميع الموظفين خلال 6 أشهر، مؤكدًا توافر جميع الخدمات والانتهاء من إنشاء المباني بالعاصمة الإدارية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى.

انتقال نحو 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

وأضاف «عباس»، أنه سيتم انتقال حوالي 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية، 10% منهم ينتقلون خلال المرحلة الأولى ديسمبر المقبل بحوالي 200 إلى 300 موظف من كل وزارة، مؤكدًا أن جميع منشآت الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة بها أصبحت جاهزة، وكل جهة ووزارة ستتسلم المبنى الخاص بها رسميًا لتبدأ تسكين الموظفين، فالعد التنازلي للعمل من الحي الحكومي بدء بعد توجيهات الرئيس السيسي بالانتقال بدءا من ديسمبر المقبل، وجميع خدمات البنية التحتية بالحي الحكومي متوفرة الآن، وستعمل المحلات بالمنطقة تدريجيًا.

بعض الوزارات تسلمت مقارتها ويتم العمل الآن تجريبيًا

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم انتقال موظفي الجهاز الإداري للدولة للعاصمة الإدارية على مراحل، وكل إدارة ستقوم بإرسال عدد من موظفيها، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب أنه خلال الـ6 أشهر يكون قد تم نقل جميع الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيحدث، إذ أن بعض الوزارات تسلمت مقارتها ويتم العمل الآن تجريبيًا.