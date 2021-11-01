الإسكان: سفير كازاخستان بمصر يزور العاشر من رمضان لبحث فرص الاستثمار

استقبل المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، السفير خيرات لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة وبعض مستشاري ومسؤولي السفارة، وذلك بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين ومسؤولي جهاز المدينة، حيث تناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان والتعاون في القطاعات المختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أحمد عمران، بسفير دولة كازاخستان والوفد المرافق له، مثمنا تلك الزيارة التي تعبر عن زيادة أطر التعاون ومتانة العلاقات بين مصر وكازاخستان.

كما استعرض المهندس أحمد عمران، خلال اللقاء، المخطط العام للمدينة والمناطق الصناعية وحجم الاستثمارات بها ومجالات الاستثمار المختلفة، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان بها واحدة من أهم القلاع الصناعية بمصر، وبها بنية تحتية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إليها.

جولة للسفير الكازاخستاني بمصانع العاشر من رمضان

كما اصطحب مسؤولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، السفير الكازاخستاني، بجولة تفقدية بعدد من المصانع بالمدينة وجمعية المستثمرين، لمشاهدة حجم الأعمال والصناعات المختلفة بالمدينة.

من جانبه، أعرب السفير الكازاخستاني عن بالغ سعادته بزيارته لجهاز المدينة، مبديا إعجابه بما تم ويجرى تنفيذه بالمدينة من مشروعات تنموية وخدمية متعددة.