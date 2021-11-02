آخر فرصة للتحويل بين وحدات الإسكان الاجتماعي خلال أيام

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال أيام، من تلقي طلبات التحويل بين وحدات الإسكان الاجتماعي، والتى سيجري إنشاؤها بمركز شطا بمحافظة دمياط، تسليم خلال 36 شهرا، إذ تنتهي مهلة التحويل الاثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري، ويطبق ذلك المد على العملاء الحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط، ضمن الإعلان الثامن «الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب- الزرقاء/ تحت الإنشاء» سابقا، والمحولين إلى الإعلان العاشر حاليا، والمنطبق عليهم الشروط، ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتوافرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات وشروط التحويل للحاجزين سابقا بمركز شطا بمحافظة دمياط، وفقا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، قبل أيام من نهاية المهلة.

شروط التحويل بين وحدات الإسكان الاجتماعي

يشترط لقبول التحويل، عدم استرداد العميل مُقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن، أو جدية التحويل بالإعلان العاشر، بالإضافة إلى عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المُتقدم عليه.

خطوات التحويل بين وحدات الإسكان الاجتماعى

تبدأ رحلة التحويل بين وحدات الإسكان الاجتماعى، بالتوجه لأحد مكاتب البريد المُميكنة بمحافظة دمياط لسـحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بالمكتب بعد تحريره وتوقيعه.

وسداد استكمال جدية الحجز بمبلغ ألف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب)، ومبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء/تحت الإنشاء) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، وأخيرا يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه.

جدير بالذكر، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أوضح أن العملاء الراغبين في التحويل بين الوحدات السكنية، واستكمال الحجز، سيتاح لهم الحصول على الوحدة السكنية، كاملة التشطيب، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % سنوياً (متناقصة) لمدة 30 عاماً، والتـي بدأ تطبيقها رسميا منذ يوم 13 يوليو 2021.