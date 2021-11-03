«الضرائب»: فتح ملفات ضريبية للسناتر التعليمية لن يحميها من الغلق

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مطالبة مصلحة الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي لا يعد اعترافًا بنشاط الدروس الخصوصية، «نحن لسنا جهة تقنين، أي أننا لا نقنن الأنشطة، لأن كل نشاط لها جهة مختصة بالتقنين، وبالنسبة للدروس الخصوصية ومراكزها فهي غير مقننة من حيث النشاط إلا أننا نحقق العدالة الضريبية في مصر، فأي ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا يحقق منه إيراد لا بد أن يخضع للضريبة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور».

فتح ملف ضريبي لا يعد من إجراءات التقنين

وأضاف «فؤاد»، أن فتح ملف ضريبي لا يعد من إجراءات التقنين، فالوضع القانوني ليس له أي علاقة بالوضع الضريبي، مشددًا على أن الملف الضريبي لن يمنع غلق السناتر، لكن سيتم حسابها ضريبيا على الفترة التي عملت فيها: «على الأقل صاحب السنتر يعرف إن عليه واجبات، ويقيم نفسه أو يقفل النشاط خالص، وبالتالي عملنا لا يتعارض مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي طالما ناشدت بغلق السناتر التعليمية».

ربط شبكي بين المصلحة ووزارة التعليم

وأكد أن معظم السناتر تحصل على رخصة، على أنها مركز تدريب، وأن هذا النوع من المراكز له حق قانوني في المزاولة ووضعه مقنن ويستصدر رخصة نشاط.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: «لكن على أرض الواقع، فإنه يتحول إلى مركز دروس خصوصية، وبالتالي لا يكون من الطبيعي ان نغلقه، لكن الطبيعي هو إخطار الجهات المسؤولة».

وأشار إلى أن هناك ربط شبكي بين المصلحة ووزارة التعليم، حيث تحصل مصلحة الضرائب من الوزارة على بيانات المدارس للاسترشاد بها، أما المصلحة فإنها تمنح الوزارة بيانات بشأن السناتر التي تزاول الأنشطة.