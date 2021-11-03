الضرائب: أصحاب سناتر الدروس الخصوصية والمدرسون سيدفعون ضريبة على الأرباح

قال سعيد فؤاد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن أي شخص يحقق ربحًا يجب أن يدفع ضرائب على هذا الأرباح لذا يجب على سناتر الدورس الخصوصية دفع الضرائب الخاصة بها.

الضرائب ليست جهة لإعطاء رخصة لأي جهة لتقنين أوضاعها

وأكد «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الضرائب ليست جهة لإعطاء رخصة لأي جهة لتقنين أوضاعها فوزارة التربية والتعليم هي المسئولة عن تقنين هذه السناتر؛ ولكن هيئة الضرائب هدفها جمع الضريبة فقط لتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الناس.

ضرورة تقنين الأوضاع

وأضاف «فؤاد»، أن الشخص يجب تقنين وضعه الضريبي حتى يدفع الضريبة الخاصة به ولا يدفع غرامات، لافتا إلى أنه جرى تعديل قانون الضرائب فيما يخص المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر حيث يدفع الشخص إذا كان رأسمال الشركة 500 ألف جنيه يدفع 2500 جنيه، وإذا كان رأسمال 250 ألف جنيه يدفع 1000 جنيه عن السنة، وإذا لم يدفع الشخص يجرى توجيه تهمة التهرب من الضريبة مما يؤدي إلى دفع مبالغ أعلى.

صاحب السنتر والمستأجر والمدرس سيدفع ضرائب

وأوضح مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن كل مستأجر لسنتر يجب دفع ضريبة أرباح أما صاحب السنتر سيدفع مالًا وهو ما يسمى بالثروة العقارية، متابعًا: «كل مدرس هحاسبه على نشاط الدروس الخصوصية بتاعته كنشاط مهني، ومدرسين البيوت هيكونوا متهربين من الضرائب لو قدرت أمسكهم لأن ده اقتصاد غير رسمي».

وتابع: «المهلة قدام الناس شهر بحسب قانون 152 لسنة 2020 عشان العفو عما سبق لو الشخص سجل نفسه ولكن إذا جرى القبض عليه لن يتم الإعفاء أو التجاوز عما سبق، كل مدرس بنحاسبه على صافي الإيراد السنوي بتاعه، في مدرسين بقالي 15 سنة خاضعين للضريبة».