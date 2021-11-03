مصدر بمصلحة الضرائب يكشف كيفية حساب ضريبة مراكز الدروس الخصوصية

كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، كيفية احتساب الضرائب على مراكز الدروس الخصوصية بعد إلزامها بضرورة فتح سجل ضريبي قبل مرور مهلة شهر.

مراكز الدروس الخصوصية تخضع لضريبة الأرباح للمهن غير التجارية

وقال المصدر في تصريحات لـ «الوطن»: «إن نشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق تخضع لضريبة الأرباح للمهن غير التجارية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والصحافيين وغيرهم من المهن الحرة».

حصر مراكز الدروس الخصوصية

وأوضح المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد نزول مأموري الحصر الضريبي في كافة أنحاء الجمهورية لحصر مراكز الدروس الخصوصية ووفقا لما ستسفر عنه المعاينة من عدد الطلاب والمجموعات ومصاريف كل طالب قبل احتساب الضرائب.

وأضاف المصدر: «بعد احتساب الإجمالي يجرى خصم 10% مقابل التكاليف ليصبح الصافي خاضع للوعاء الضريبي». موضحا: «على سبيل المثال لو هناك مركز يضم 3 مجموعات كل مجموعة تضم 50 طالبًا وكل طالب يدفع 100 جنيه لمدة 8 شهور، تصبح إيرادات المركز 120 ألف جنيهًا يخصم منها 12000 جنيه مصاريف يتبقي الأرباح الخاضعة للضريبة 108 آلاف جنيه على أن تحسب الضريبة كالتالي:

الـ 15 الأولى معفاة من الضريبة = صفر

الـ 15 ألف الثانية تخضع للضريبة بنسبة 2.5% = 375 جنيه

الـ 15 ألف جنيه الثالثة تخضع للضريبة بنسبة 10%= 1500 جنيه

الـ 15 ألف جنيه الرابعة تخضع للضريبة بنسبة 15%= 2250 جنيه

وأشار المصدر إلى أن ما زاد عن الـ 60 ألف جنيه الأولى من إجمالي الـ 108 آلاف جنيه 48 ألف جنيه يخضع لضريبة 20%= 9600 جنيه، مؤكداً إجمالي الضرائب المستحقة على هذا المركز تصل إلى= 13725 جنيهًا.

وأكد أن الشرائح تصبح كالتالي:

بالنسبة للفئة الأولى فقط التي لا يتخطى أرباحها الثانوية الـ 200 ألف جنيه في حالة عدم إمساك دفاتر محاسبية أو سجلات منتظمة:

- الشريحة الأولى حتى 15000 جنيه (صفر)

- الشريحة الثانية أكثر من 15000جنيه وحتى 30000 جنيه (2.5%)

- الشريحة الثالثة أكثر من 30000 وحتى 45000 جنيه (10%)

- الشريحة الرابعة أكثر من 45000 وحتى 60000 (15%)

- الشريحة الخامسة أكثر من 60000 وحتى 200000 جنيه (20%)

وتابع المصدر: «هناك 6 فئات أخرى تحاسب بشرائح مختلفة عن تلك الشرائح مثل الفئة أكثر من 200 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه حتى الوصول إلى الفئة أكثر من مليون جنيه أرباح سنوية ولها حسابات أخرى وشرائح أخرى».