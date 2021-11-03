«حقوق الإنسان بالنواب»: شاشات عرض في كل غرف مركز إصلاح وادي النطرون

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه استقبل اليوم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتا إلى أن هذه اللجنة تساهم في العمل الإنساني والتصدي للعنف ودعم الرعاية الصحية ودعم احترام القانون، وزيارة المحتجزين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان منبهرا من زيارته لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يوم الخميس الماضي.

مصر تغير المفاهيم من «المسجون» إلى «النزيل»

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكد أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يتوافق مع المعايير والأكواد الدولية لمراكز احتجاز الخارجين عن القانون، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على تغيير المفاهيم من المسجون إلى النزيل وتطبيق الأحكام والآليات المرتبطة بهذا الامر.

مركز وادي النطرون ياتي في إطار المفهوم الجديد

وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن ذلك يتم من خلال برامج وحزم تدريب سواء للقائمين على العمل والنزلاء وإعدادهم وتأهيلهم نفسيا لإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع بعد خروجهم، وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكر أن مركز وادي النطرون يأتي في إطار المفهوم الجديد، حيث جرى استبدال مصطلح العنابر بغرف الاستضافة بحد أقصى 16 شخص في كل غرفة و8 أشخاص كحد أدنى للغرفة الواحدة، وهي أماكن آدمية بمعنى الكلمة.

غلق 12 سجنا على مستوى الجمهورية

وأوضح أن هذه الغرف تحتوي على شاشات عرض في كل جناح لبث مواد إعلامية تثيقيفية وتنويرية في شتى المجالات، وهناك ملاعب مفتوحة داخل هذه المراكز وتجهيزات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لكي تتواكب مع الاكواد الدولية، مشددًا على أنه سيتم غلق ما يقرب من 12 سجنا على مستوى الجمهورية، بسبب افتتاح مركز وادي النطرون، وهو ما سيتيح أراض بمساحات شاسعة وستؤول أسعارها إلى الخزانة العامة للدولة.