طارق رضوان: لا تحدثونا عن حقوق الإنسان حين يرتكب شخص جريمة بحق مصر

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس حاليا في مرحلة دراسة وتقييم إنجازات كل وزارة على حدة ومن ثم يستطيع المجلس تحليل وتقييم حجم الإنجازات التي تمت سواء بالسلب أو بالإيجاب، وبالتالي تقييم الوزراء.

وأضاف «رضوان»، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، على قناة «MBC مصر 2»، أن رئيس الوزراء قدم أمام المجلس عرضا يتضمن حجم الإنجازات التي تمت، وهي ليست بالقليلة، وحدث شد وجذب في ملفات مختلفة، مثل التموين، نظرا لأن الوزارة تشهد حالة من العزلة مع النواب خلال الفصل التشريعي الأول، لذلك لا بد من وجود قنوات تواصل مباشرة لعرض شكوى النواب من الناحية التنفيذية من هذا الملف.

وأوضح أن ملف الشباب والرياضة شهد بعض التنويهات نظرا لأنه يوجد فقط اهتمام بملف الرياضة عن ملف الشباب بشكل عام، لافتا إلى أن البيانات الخاصة لكل وزير يتم إحالتها للجان المختصة بعد جلسات الاستماع لرفعها للجنة العامة.

وأشار إلى أنه يجب عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في الحصول على حياة كريمة، أن نعكس للغرب ما يتم داخل مصر منذ 2013 وحتى الآن، ولا سيما الحقوق في الخدمات المرفقية والحياة الصحية والتوظيف والحياة الكريمة والإسكان، والعيش في حياة آمنة وعدم التعرض لهجمات إرهابية، مردفا: «كل الكلام ده بيحصل في مصر لكن للأسف لم نستخدم هذه الإنجازات لعكسها في الخارج».

ولفت إلى أن المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية يقومون بزيارات ممنهجة ومنتظمة للكونجرس الأمريكي ولقاء النواب إضافة للباحثين العاملين لدى النواب، متابعا: «لا ألوم الغرب في فتح هذه الملفات، لكن ألوم نفسي، ولابد من فتح قنوات تواصل مباشرة مع الغرب حول ملف حقوق الإنسان».

وأكد أن التصريحات التي تصدر من أوروبا وأمريكا بشأن حقوق الإنسان في مصر جوفاء ومفرغة من مضمونها، «لا تحدثونا عن حقوق الإنسان عندما يرتكب الشخص جريمة في حق مصر، وهذا ما وقع في أحداث الكونجرس».