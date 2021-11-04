دار الأوبرا تستضيف ندوة عن اللغات الإفريقية لدعم الشراكة بين الشعوب

تعقد المؤسسة المصرية للتنمية والصداقة بين الشعوب، بالتعاون مع الاتحاد العام للطلبة الأفارقة بمصر، ندوة تحت عنوان «اللغات الأفريقية.. الطريق إلى أفريقيا»، مساء اليوم الخميس، في قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن تناقش الندوة أهمية اللغات الأفريقية كوسيلة أولى وأساسية للاستثمار والتنمية في القارة السمراء، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجه فيها بضرورة الاهتمام بالقارة السمراء، وتعزيز التعاون بين دول القارة، فضلًا عن أن تعلم «لغات أفريقيا» أول طريق للانفتاح على هذه الدول، والتأكيد على أن الحوار بلغة مشتركة يحقق جانبا كبيرا من الثقة والتقارب والتعاون بين شعوب القارة.

دور البرلمان في إفريقيا

ويشارك في الندوة أعضاء من لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، للحديث عن دور البرلمان في أفريقيا والخطوات التي تم اتخاذها للتنمية والاستثمار والتقارب والتعاون المصري الأفريقي على الوجه الذي يحقق المصالح المشتركة لدول القارة.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل بضرورة دعم القارة الأفريقية، وخاصة مبادئ حقوق الإنسان، ودعم نشر وتحقيق جميع صورحقوق الإنسان، وهذا الدعم يعبر عن الوجود الحقيقي والمؤثر والدور الرائد لمصر بالقارة السمراء، كما يعبر عن صدق مصر في تبنيها لقضايا حقوق الإنسان، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد ميثاقا دوليا لحقوق الإنسان وعبّرت عن النية المصرية لترسخ مبادئ حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

دعم الشراكة بين الشعوب

وتأتي الندوة ضمن مجموعة آليات للمؤسسة المصرية للتنمية والصداقة بين الشعوب لدعم الشراكة والتنمية بين الشعب المصري والشعوب المختلفة، وإيجاد نقاط التواصل القوية والفعالة فيما يخدم أهداف المؤسسة ويعمل على الانفتاح الثقافي والاجتماعي والحضاري بين مصر وشعوب العالم.

وتشهد الندوة مشاركة فلكلورية لمجموعة من الفرق الموسيقية الأفريقية بفقرات فنية مختلفة.