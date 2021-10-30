محافظ بورسعيد يستقبل وزيرا «التعاون الدولي» والتموين ويتفقدون مشروعات

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار زيارتهما للمحافظة لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

المحافظ: بورسعيد نالت نصيب كبير من المشروعات التنموية والخدمية

ورحب محافظ بورسعيد بوزيري التعاون الدولي والتموين، مؤكدًا أن بورسعيد نالت نصيب كبير من المشروعات التنموية والخدمية التي ساهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثنيًا على جهود وزير التموين وزيارته المستمرة لمحافظة بورسعيد لمتابعة كافة مستجدات الأعمال بهذا القطاع الحيوي والمهم.

وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب

يذكر أن زيارة وزيرة التعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية ستتضمن وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن، وتشمل تفقد أحد مراكز الخدمات التموينية الفائزة بجائزة التميز الحكومي.

كما سيتم تفقد عدد من المشروعات الخدمية المقامة حديثًا.

ومن المقرر فى نهاية الزيارة تكريم الفائزين في جائزة التميز الحكومي بمحافظة بورسعيد.