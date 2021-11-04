أستاذ سموم: مخدر «الشابو» يحتوي على كيماويات مصنوعة «تحت السلم»

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ السموم بالمركز القومي للسموم، إن مخدر الشابو الكريستال، عبارة عن «ميثامفيتامين»، وهي مادة منبهة تجعل المخ ينتعش، لكن يحدث تشنجات شديدة تشبه الصرع، وتؤدى إلى عدم القدرة على التركيز واتخاذ القرارات المحسوبة، والسهر وعدم النوم وقد تؤدي إلى الهوس، بالإضافة إلى أنها تفقد متعاطيها الشهية، وتجعله غير قادر على تناول الطعام، ومن ثم فقدان الوزن.

تعرف على أعراض انسحاب مخدر الشابو من الجسم لـ«المدمنين»

وأوضح «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أن تلك الأعراض تظهر بمجرد تعاطى مخدر الشابو، لأنه يحتوى على مواد كيميائية تصنع «تحت السلم»، موضحا أن «الشابو ظهر منذ أكثر من عام، وتردد اسمه على السوشيال ميديا أدى إلى تصنيعه تحت السلم، بأسعار أرخص».

«النحاس»: أعراض إدمان الشابو أبرزها تحويل الشخص لـ«قاتل بدم بارد»

من جانبه، قال الدكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مخدر «الشابو» من المخدرات القوية التي تؤثر على خلايا المخ، لافتا إلى أن «الشابو» يؤثر على خلايا المخ، ويحول الشخص إلى مجرم لديه استعداد للقتل والسرقة وإيذاء من أمامه بدم بارد.

وأضاف «النحاس» في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن مدمن «الشابو» ليست لديه مشكلة في إيذاء نفسه، موضحًا أن المشكلة الكبرى هي قدرة المخدر على الالتصاق بخلايا المخ، لتحوله لمدمن غير قادر على الخروج من دائرة التعاطي، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي يواصل تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء.

أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان يشرح: هذا هو علاج إدمان الشابو

وأوضح أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يجرى التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ‪ خاصة مع تزامن إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات والمقرر تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.