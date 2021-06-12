«صحة الشرقية» تعقد اجتماعا لمناقشة علاج حالات السموم بـ«قرص الغلة»

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بمحافظة الشرقية، عبر تقنية «الفيديو كونفراس»، بحضور الدكتور أحمد عمر مستشار مديرية الشؤون الصحية لأقسام السموم وعلاج الإدمان، ورئيس وحدة السموم وعلاج الإدمان بجامعة الزقازيق.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة العلاجية لمواجهة حالات التسمم، خاصة التسمم الناتج عن «فوسفيد الزنك»، والمتعارف عليه بالأسواق باسم «قرص الغلة» وأسبابه الكارثية، والذي يستخدم كمبيد حشري لحفظ البذور.

وشدد وكيل الصحة، على مديري المستشفيات، بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج حالات السموم، والتأكيد علي أهمية وسرعة إرسال الإحصائيات الخاصة بهذه الحالات بشكل دوري، نظرًا لخطورة هذا المبيد على صحة الإنسان، والذي يؤدي إلي الوفاة بنسبة تصل من 80 إلى 90%.

وقال مسعود، خلال الاجتماع، ظاهرة تعاطي هذا المبيد والمعروف باسم «قرص الغلة» أصبحت خطيرة بعد دخول أعداد كبيرة في الآونة الأخيرة بمختلف مستشفيات المحافظة، تعاني من أعراض مرضية تؤدي معظمها إلي الوفاة بسبب تناول قرص الغلة.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة، مع مديرى المستشفيات الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخطة العمل اليومية، موجهًا بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالأقسام الطبية بالمستشفيات، والاهتمام باعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية.