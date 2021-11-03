التضامن: توفير 3500 فرصة عمل لمستفيدي تكافل وكرامة

قال الدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إنه سيجري توقيع 11 بروتوكولا لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل، مشيرا إلى أنه سيجري توفير 3500 فرصة عمل لمستفيدى تكافل وكرامة.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من خدمات برنامج فرصة كالتالى:

- التواصل مع الرائدة الريفية ومكلفات الخدمة العامة بالوحدة الاجتماعية.

- التواصل مع منسق برنامج فرصة بمديريات التضامن بمختلف المحافظات.

- التسجيل على موقع البرنامج على موقع الوزارة.

خدمات «برنامج فرصة» للمستفيدين من تكافل وكرامة وذوي الهمم

ولفت إلى أن برنامج فرصة، يقدم عدد من الخدمات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم، والباحثين عن فرص عمل، والسيدات والشباب، مؤكدا أن خدمات البرنامج تتمثل في:

- خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير.

- توفير المساعدة في الحصول على القروض متناهية الصغر.

- توفير أدوات الإنتاج وأصول المشروع.

- توفير التدريب على بدء مشروع متناهي الصغر.

جاء ذلك خلال كلمته، أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي ومؤسسات المجتمع المدني، لإقامة مشروعات ووحدات إنتاج والتدريب المهني بالتوظيف.

برنامج فرصة يهدف لإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة

وأشار إلى أن برنامج فرصة، يسعى لنسج شبكة من الخدمات والأنشطة والبرامج التي تعمل على:

- تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتصالية إلى الاستقلال المالي والاقتصادي.

- إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

- تطوير نماذج الشراكة التنموية المستدامة.

- تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرسة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة.

التوسع في المدارس المجتمعية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، العدالة تتحقق بتمكين الفقراء، ننظر إلى التنمية منظور متكامل والدعم النقدى بدايته، ونعمل على التمكين الاقتصادي، وهو جزء هام، وهناك إدارة جديدة في الوزارة، تسمى الاستثمار والتنمية.

ولفتت إلى أنه يجري التوسع في المدارس المجتمعية والتنمية لتحقيق مزيد من العلم والعمل.