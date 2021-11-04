كواليس مقتل 3 سيدات داخل مجمع سكني في أمريكا: «جريمة الكومباوند»

لقيت 3 نساء مصرعهن وأصيبت أخرتان بجراح جراء حادث إطلاق نار في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، و قالت قوات الشرطة في مدينة «نورفولك» بولاية «فيرجينيا»، بأن 3 نساء قتلن في أحد المجمعات السكانية بالمدينة، وجرى نقل 2 آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إطلاق نار جرّاء ما وصفته الشرطة بأنه خلاف عائلي محتمل، وفقا لما نقله موقع قناة «روسيا اليوم».

إطلاق نار على 4 سيدات بالولايات المتحدة

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «دويتشه بريس»، عن رئيس الشرطة المحلية، لاري بون، أنّ رجلا أطلق النار على امرأة في أحد المجمعات السكانية بالمدينة ثم انصرف من الموقع، وعندما هرعت 4 نساء أخريات لنجدتها، عاد لإطلاق النار عليهن أيضا، وقال «بون»، إنه ألقى القبض على المشتبه به بإطلاق النار بعد ساعات من وقوع الحادث.

أكثر من 12 حادث إطلاق نار في عطلة الهالوين

وذكر تقرير صادر عن قناة «إيه بي سي 13» الأمريكية، الأسبوع الجاري، أنّ ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 17 آخرين في أكثر من 12 حادث إطلاق نار بمنطقة «هيوستن» خلال عطلة الهالوين، كما أكّد التقرير أن سيدة امرأة لقيت حتفها رمياً بالرصاص، وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في حوادث إطلاق نار منفصلة في المنطقة.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أضاف التقرير أنه في وقت مبكر من صباح السبت، أطلقت النيران على فتاة مراهقة بالقرب من قاعة للحفلات في شمال غربي مقاطعة «هاريس»، وأصيب رجل بطلق ناري خلال عملية سطو في جنوب غربي «هيوستن».

3 عمليات إطلاق نار خلال يوم واحد

كما شهد يوم الأحد الماضي، 3 عمليات إطلاق نار منفصلة في أنحاء مدينة «هيوستن»، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 6 آخرين على الأقل، من بينهم أب وطفله تبلغ من العمر عاما واحدا في إطلاق نار على الطريق.