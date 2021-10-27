مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

قُتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في سوهاج.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.

المتهم سبق اتهامه في 19 قضية.. بينها «قتل ومخدرات»

بالفحص تبين أن المذكور سبق اتهامه في 19 قضية ما بين (قتل عمد - سلاح ناري - مخدرات - ضرب - شروع في قتل)، ومطلوب التنفيذ عليه في جنايتين (بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات)، ومحكوم عليه بالحبس 11 شهرا في 5 قضايا ما بين «تبديد وضرب»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه في مسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى بسوهاج، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 4 خزائن – عدد من الطلقات من ذات العيار - صديري)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.