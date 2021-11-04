صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء يشارك في جناح مصر بـ«إكسبو 2020 دبي» (صور)

شارك صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، في الجناح المصري بالمعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، الذي يشارك فيه 192 جناح دولة وكوكبة من الأجنحة المميزة، ويوفر منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم.

تهنئة الإمارات على تنظيم إكسبو 2020 دبي

وهنأ الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، دولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم الموقر والاستضافة المبهرة للحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، قائلا إنّه حدث استثنائي، يقام لأول مرة في دولة عربية تربطنا بها علاقة قوية واستثنائية.

واستعرض الحيوي خلال مشاركته في الجناح المصري، جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تحسين مخرجات التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال الإجابة على 3 أسئلة، وهي «أين كنا؟، أين نحن الآن؟، وأين سنكون؟».

المراحل التعليمية في مصر

وأوضح الحيوي، من خلال عرض رسم تخطيطي، المراحل التعليمية لجمهورية مصر العربية، حيث يوجد مسار تعليمي تقليدي يبدأ من التعليم الأساسي وينتهي بالجامعي، وبالنسبة للتعليم الفني فقد مر بعدة مراحل تطوير، حيث كان عام 2007 ممثلا بمدارس التعليم الفني ذات الثلاث أو 5 سنوات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأضاف أنّه ابتداءً من عام 2011، جاءت فكرة إنشاء المجمعات التكنولوجية المتكامله بإضافة عامين أكاديميين بعد المعهد الفني، بحيث يكون هناك ما يسمى بالمجمع التكنولوجي المتكامل، واستمرت هذه الفكره حتى عام 2019، عندما تم تطويرها وإنشاء مسار تعليمي تكنولوجي موازٍ للمسار التقليدي من خلال الجامعات التكنولوجية حتى مرحلة الدكتوراة المهنية.

وأشار الحيوي، إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية في المناطق الصناعية المحيطة، لخدمة سوق العمل مباشرة وتخريج فنيين متخصصين على مستوى مهاري وتعليمي متميز، منوهًا بأنّ وزارة التعليم العالي تعمل الآن على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى جديدة تبدأ بها الدراسة في 2022/2023.