شوقي بـ«إكسبو 2020»: ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تجربة مصر في تطوير التعليم، في ندوة بعنوان «التعليم في مصر: من مرحلة رياض الأطفال إلى سوق العمل»، وذلك على هامش مشاركته في الجناح المصري بمعرض «Expo 2020» المقام بدبي.

حضر الندوة الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزير دولة لشؤون التعليم العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من مسؤولي التعليم بدولة الإمارات، ورؤساء الجامعات.

مصر تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم

وأكد شوقي، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم الدراسي منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية في توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج في جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف شوقي، في هذا الصدد أنه يمكن القول بأن مصر أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطني وإنما بها مركز إقليمي لتطوير المناهج بما يخدم أيضًا احتياجات الدول الصديقة.

وأوضح شوقي، أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضًا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات، موضحًا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.

ولفت شوفي، أن برنامج الجدارات يتم تنفيذه في أكثر من 400 مدرسة فنية من إجمالي 2500، كما تمت مشاركة القطاع الخاص، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في 2018 إلى 27 مدرسة حتى اليوم، وإدخال تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحلي والمجوهرات.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها مصر في ملف تطوير العملية التعليمية، وربط خريجي التعليم بسوق العمل، ومنحهم المهارات اللازمة التي تساعدهم على فتح آفاق مستقبلية لهم.