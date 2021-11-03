وزير التعليم: المشاركة في «إكسبو دبي 2020» فرصة كبيرة لتبادل الثقافات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشاركة المصرية بفعاليات إكسبو 2020 بدبي تمثل فرصة كبيرة لتبادل الثقافات وتحقيق التواصل الفكري والعلمي بين دول العالم.

وأضاف «شوقي»: «الجناح المصري يضم محتوى هائلا من عظمة التاريخ المصري والرؤية الجديدة لتحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية»، مشيدًا بحسن التنظيم وأدوات العرض الحديثة داخل الجناح وهو الأمر الذي جعل من الجناح المصري قبلة لزائري إكسبو 2020 بدبي.

طارق شوقي يعلن مشاركته في فعاليات «أسبوع التعليم»

وأشار «شوقي» إلى أنه سوف يشارك في فعاليات «أسبوع التعليم» المقرر عقدها بإكسبو 2020 بدبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شارك صباح اليوم في الجلسة التي جرى تنظيمها بالجناح المصري بإكسبو 2020 في دبي التي عقدت تحت عنوان «التعليم في مصر.. من رياض الأطفال إلى سوق العمل».