رفع كفاءة العناية المركزة في مستشفى الضبعة المركزي بـ10 أسرة

أعلن الدكتور محمد على المتولى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن العناية المركزة بمستشفى الضبعة المركزي تعمل بكامل طاقتها بعد رفع كفائتها بـ10 أسرة على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والأجهزة الحديثة، ويتم تشغيل العناية من خلال أطباء فريق الدعم الوزاري التابع لبرنامج رئيس الجمهورية بصندوق «تحيا مصر»، وهي من أفضل العنايات المركزة حاليا على مستوى محافظة مطروح.

طاقم طبى متميز بمستشفى الضبعة

وقال الدكتور مصطفى الحوت نائب مدير مستشفى الضبعة المركزي، إن فريق أطباء العناية يضم أطباء على مستوى عالي من الكفاءة الطبية وهم، «الدكتور محمد السنباطي، و الدكتور وائل عبد الوهاب، والدكتور مصطفى حجاج، والدكتور مصطفى الريان، والدكتور أحمد شوقى، والدكتور أيمن السايس، والدكتور محمد أبو صبره إستشارى، و الدكتورعميد إبراهيم حسن، قائد الفريق الطبي، إستشارى العناية بمستشفى مصطفى كامل العسكري».

متابعة مصابي كورونا بالمنازل

وأضاف نائب مدير مستشفى الضبعة المركزي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن عناية المستشفى تعمل بكفاءة عالية وتعد من أقوى العنايات على مستوى المحافظة بأقل نسبه وفيات طبقا لبيان الإحصاء والتشغيل اليومي، كما أن طبيب العناية النوباتجي متواجد بالعناية على مدار النوباتجية ويجري التعامل طبقا لآخر تحديث لبرتوكول وزارة الصحة لحالات كورونا، وجميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة بالمستشفى بالمجان، لافتا إلى صرف الأدوية بالمجان لحالات عزل كورونا، والعزل المنزلي، ويتم متابعه حالات العزل المنزلي والتواصل تليفونيا بواسطه الطبيب المعالج.

مكافحة العدوى بمستشفى الضبعة

وأشار نائب مدير مستشفى الضبعة المركزي إلى أن جميع التحاليل متوفرة بالمعمل بكفاءه وتطبيق أعلى معايير وسياسات الجودة ومكافحه العدوى والسلامة والصحة المهنية، ولفت إلى أن شبكة الأكسجين بالمستشفى تعمل بأعلى كفاءة ويجري متابعتها بواسطة فريق متابعة الأكسجين ببيان كل 12 ساعة، ولا توجد زيارة لحالات العناية، كما يجري التواصل مع أهلية المرضى عن طريق الطبيب المعالج الساعة 12 صباحا والساعه 5 مساءا للإطمئنان.