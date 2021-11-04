قوات الاحتلال تهدم مسجد بنابلس وتواصل تهويد المقبرة اليوسفية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، ارتكاب عدد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، حيث هدمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مسجدًا في بلدة دوما جنوب نابلس يأمه المصلين، كما قامت بهدم منزل جنوب الخليل وآخر شرق القدس.

هدم وتخريب عدد من المنازل والمحال

وكانت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد قامت بهدم وتخريب محال تجارية في بلدة حزما في الشمال الشرقي من العاصمة الفلسطينية القدس، وأخطرت قوات الاحتلال بهدم 5 منازل ووقف البناء في غرفة زراعية غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وفي السياق ذاته أصاب مستوطنون طفلاً بالخليل بجروح متوسطة، وهاجم آخرون المركبات على طريق جنين - نابلس، واقتحم 126 مستوطنًا المسجد الأقصى.

تهويد مقبرة اليوسفية بالقدس

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم العاشر عملية تهويد مقبرة اليوسفية بالقدس وغطت جزءا منها بالعشب الصناعي، وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنّ ما تقوم به طواقم بلدية الاحتلال هو إتمام عملية طمس المعالم التاريخية للمقبرة، وذلك بهدف إقامة حديقة عامة، كما هاجم عدد من المستوطنين قاطفي الزيتون وسرقوا معداتهم.

مستوطنون يعتدون على أطفال ويقتحمون الأقصى

أصيب طفل خلال مطاردته من قبل مستوطنين في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، وأفاد المواطن فايز جابر لـ«وفا» بأن نجل شقيقه الطفل عبد المجيد حمودة جابر 12 عاما، أصيب بجروح ورضوض إثر اصطدامه بجدار جراء مطاردته من قبل مستوطنين في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة.

الاحتلال يجرف أراضي زراعية

ومن جهته وبحسب وكالة «وفا» قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أنّ قوات الاحتلال جرفت أيضا طرقًا زراعية في الجهة الجنوبية من بلدة دوما بنابلس.