اقتحام الأقصى وسرقة ثمار الزيتون.. مستجدات الأوضاع في فلسطين

لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين مستمرة، حيث اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، وفي ساعات الصباح الأولى المسجد الأقصى المبارك، فيما استدعت مخابرات الاحتلال أحد موظفي دائرة الأوقاف في المسجد، للتحقيق معه.

جولات استفزازية وصلوات تلمودية

وبحسب شهود عيان، فإن مجموعات من المستوطنين قامت باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما قاموا بتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، بالإضافة إلى أداء صلوات وطقوس تلمودية تركزت في الأجزاء الشرقية من المسجد المبارك، وفي سياق آخر، كانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي قد استدعت خميس شحادة، موظف الأوقاف، للتحقيق معه.

اعتداء وسرقة الزيتون ومعداته

وشهدت الأراضي المحتلة في نابلس اعتداء عدد من المستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون، حيث قاموا بسرقة الثمار بالإضافة إلى المعدات الزراعية من أراضي قريوت جنوب المدينة.

وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، فقد قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن أهالي قريوت اكتشفوا أثناء وصولهم لأراضيهم القريبة من مستوطنة «شفوت راحيل» باختفاء معداتهم الزراعية التي تستخدم في قطف الزيتون، واعترضوا أحد المستوطنين كان يسرق ثمار الزيتون والمعدات.

المستوطنين ينكلون بقاطفي الزيتون

ويذكر أن اعتداءات المستوطنين بحق المزارعين شهدة زيادة كبيرة منذ بدء موسم قطف ثمار الزيتون، والمتمثلة في منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وسرقة معداتهم الزراعية في محاولة للتنكيل بهم.

حملة اعتقالات ومعركة إضراب عن الطعام

من جهتها، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال 18 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة، وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، كما اعتقلت 7 مواطنين فلسطينيين من رام الله، ويواصل بعض الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، ووصفت حالة بعضهم بالخطيرة.