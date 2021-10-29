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دولة أفريقية تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية وتجارية في القدس المحتلة

كتب:

محمد علي حسن
12:11 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
مدينة القدس المحتلة

مدينة القدس المحتلة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن اعتزام دولة أفريقية افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس.

الكونغو ستفتح ممثلية دبلوماسية وتجارية في القدس

ونشرت صفحة «إسرائيل بالعربية»، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت من خلالها أن الكونغو الديقراطية تعتزم افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، استقبل، أمس الخميس، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، في مدينة القدس المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»، ذكر خلالها أن فيليكس تشيسيكيدي، قد أكد له أن بلاده ستفتتح ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده في القدس المحتلة، قريبا، في وقت أكد الرئيس الكونغولي، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، أيضا، أنه يدعم انضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقبة، وإنه يعمل من أجل ذلك، بقوة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف سعت إسرائيل منذ نحو عقدين لتحقيقه.

 

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