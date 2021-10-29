دولة أفريقية تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية وتجارية في القدس المحتلة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن اعتزام دولة أفريقية افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس.

الكونغو ستفتح ممثلية دبلوماسية وتجارية في القدس

ونشرت صفحة «إسرائيل بالعربية»، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت من خلالها أن الكونغو الديقراطية تعتزم افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس المحتلة.

رئيس الوزراء بينيت التقى رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي الذي أبلغه انه سيفتتح قريبا ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده في أورشليم

كما قال رئيس الكونغو الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الافريقي، إنه يدعم ويسعى لانضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقب.كما استقبل الضيف رئيس الدولة pic.twitter.com/80Q4DqUTX6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 29, 2021

وأشارت الخارجية الإسرائيلية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، استقبل، أمس الخميس، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، في مدينة القدس المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»، ذكر خلالها أن فيليكس تشيسيكيدي، قد أكد له أن بلاده ستفتتح ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده في القدس المحتلة، قريبا، في وقت أكد الرئيس الكونغولي، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، أيضا، أنه يدعم انضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقبة، وإنه يعمل من أجل ذلك، بقوة.

רה"מ בנט נפגש עם נשיא קונגו: "תומך בצירופה של ישראל כמשקיפה לאיחוד האפריקאי"https://t.co/lnclIPwiLq pic.twitter.com/A63am705O5 — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) October 28, 2021

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف سعت إسرائيل منذ نحو عقدين لتحقيقه.