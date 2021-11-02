«صحة النواب» توافق على قانون الجوائح والأوبئة مبدئيا وعقوبات للمخالفين

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، منذ قليل، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر.

وتتضمن الموافقة، جواز إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

تفاصيل قانون مواجهة الجوائح الطبية

كما يتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

وأشتمل مشروع القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.

كما أجازت لجنة الصحة بمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.

عقوبات بقانون مواجهة الجوائح الطبية

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة او القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

وكذلك يتضمن مشروع قانون الجوائح الصحية فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.

كما يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمثلحة العامة.

«صحة النواب»: عمليات زراعة الرئة من متبرعين أحياء: القانون لا يمنع

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أكّدت في وقت سابق أن عمليات زراعة الرئة من متبرعين أحياء جائزة ولا يمنعها القانون، وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة أنّه تمّ البدء في إجراء هذه العمليات.