القصة الكاملة لتحرير 12 رهينة من قبضة بلطجي الفيوم.. بدأت بحصار المتهم

قصة أغرب من الخيال قام فيها الأب باحتجاز أسرته كرهائن ودروع بشرية لتنفيذ مخططه الإجرامي بالهروب من حصار الشرطة لمنزله، تلك الواقعة حدثت في منشأة عبد الله بالفيوم مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن فوجئت قوة أمنية توجهت للقبض على المسجل خطر أيمن عبد المعبود، 44 سنة ، احتجازه لأولاده وزوجته وحماته وآخرين من عائلته كرهائن ليجبر الشرطة على التراجع عن عملية القبض عليه وتمكنه من الهرب، لكن عناد بلطجي الفيوم وفرض شروطه على أجهزة الأمن كان أمرًا غاية في الصعوبة جعل الشرطة تختار الطريق الأصعب وهو التفاوض معه حفاظًا على أرواح الرهائن.

12 رهينة تحت سطوة بلطجي الفيوم

12 رهينة احتجزها بلطجي الفيوم المدجج بالأسلحة النارية، وكان يهدد بقتلهم واحدًا تلو الآخر في حالة تباطؤ الشرطة في تنفيذ شروطه، لكن أجهزة الأمن تجاوبت معه وكان لديها قدرة عالية في التعامل بحرفية شديدة، وطلبت منه ترك الرهائن وتسليم نفسه للشرطة حقنًا للدماء، لكنه عاد وقام بإملاء شرطه مرة أخرى على أجهزة الأمن ورفض التخلي أو الوصول إلى نقطة اتفاق مع القوات المحاصرة لمنزله طوال 48 ساعة، حتى لجأت الشرطة إلى عملية الاقتحام فجر اليوم وتحرير الرهائن والقبض على بلطجي الفيوم بعد إصابته برصاصة في قدمه.

عملية تحرير الرهائن

تحرير الرهائن كان عملية أمنية ناجحة أعدها الأمن الوطني وأشرف على تنفيذها وشاركت فيها قوات أمنية من عدة قطاعات بالأمن العام وخبراء المقرقعات، ومباحث الفيوم، وظلت قوات الشرطة تحاصر منزل المتهم لتجبره على تسليم نفسه لكنه ظل يتجبر ويهدد بقتل الرهائن وهم زوجته وحماته وأبنائه وآخرين من أبناء زوجته الأولى وأبناء شقيقة زوجته، وحسمت أجهزة الأمن الأمر، واقتحمت المنزل بعد تفجير الأبواب المحصنة من قبل المتهم بالأقفال الحديدية وغيرها من المتاريس التي وضعها خلف الأبواب.

صور وفيديوهات المتهم رسالة قوية للحفاظ على الأمن

ظهر المتهم وهو مقيد بالحديد وملقى على الأرض بعد إصابته برصاصة من قبل الشرطة بعد السيطرة عليه من قبل قوات الشرطة التي اقتحمت منزله في منشأة عبد الله بالفيوم، بعد تفجير الأبواب من قبل خبراء المفرقعات، بينما ظهر الرهائن في فيديو نشرته أجهزة الأمن وكان الضباط والجنود يحملون الرهائن من داخل المنزل إلى سيارة الإسعاف لتقديم الرعاية الصحية لهم.

توقيع الكشف الطبي على رهائن الفيوم

نقلت أجهزة الأمن أيضًا جثمان حماة بلطجي الفيوم إلى ثلاجة مستشفى الفيوم العام، وتم انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وبينت تحريات الأمن الوطني أن المتهم قتلها قبل عملية الاقتحام بساعة واحدة، بعد أن رفض التجاوب مع الشرطة وأصر على شروطه كاملة، وأن عملية الاقتحام جاءت غوثًا لباقي الضحايا وإنقاذهم، حيث كانت الشرطة تحافظ على أرواحهم منذ بداية الحصار.

اصطحبت أجهزة الأمن جميع الرهائن إلى قسم الشرطة بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليهم والتأكد من سلامتهم، بينما تم إيداع رهينة واحدة في المستشفى بسبب حالة الإعياء الشديدة التي تعانيها.