الأمن الوطني ينقذ رهائن بلطجي الفيوم بعد حصار ومداهمة المنزل (فيديو وصور)

نجح رجال الأمن الوطني في إنقاذ رهائن الفيوم، بعد اقتحام مسكن البلطجي الذي احتجزهم، حيث فجّرت قوات الأمن الأبواب المحصّنة للمنزل، وأصابت البلطجي بطلق ناري، وحررت أفراد الأسرة دون خسائر في الأرواح.

بلطجي الفيوم قتل والدة زوجته قبل الاقتحام

وعقب اقتحام المنزل والسيطرة على البلطجي، اكتشف رجال الأمن الوطني أنّ البلطجي قتل والدة زوجته وألقاها في فناء المنزل قبل الاقتحام بساعات، وعذّب أفراد أسرته وضربهم بقسوة خلال فترة الاحتجاز.

وحاولت الشرطة التفاوض مع المتهم بشتى الطرق، قبل عملية الاقتحام التي تمّت بمعرفة قوات على مستوى عالٍ من التدريب، للحفاظ على حياة المحتجزين من الأطفال والسيدات، وكانت هذه أصعب مراحل عملية الاقتحام.

وعقب تحرير الرهائن وجدت قوات الأمن أنّ المتهم عذّب المحتجزين، كما ضبطت أجهزة الأمن كمية من الأسلحة بحوزة بلطجي الفيوم.

بلطجي الفيوم: تسببوا في جلطة طفلي

وكان أيمن عبد المعبود، 44 عاما، مسجل خطر، والشهير باسم «خُط الفيوم»، احتجز زوجته ووالدتها وأبناءه، وشقيقة زوجته، وأفراد أسرتها، بعدما سمع أهالي منطقة منشأة عبدالله دوي إطلاق نيران بمنزله، ثم أصدر أكثر من بث مباشر، قال فيها إنّه اكتشف عمل زوجته وأسرتها في الدعارة والأعمال المنافية للآداب منذ 17 عاما، وأنّ الأسرة استدرجت عشرات الفتيات والأطفال وضمّتهن لشبكتهن التي كان يتردد عليها الكثيرون.

وكشف خلال البث أنّه مجني عليه وليس جانيا، إذ خدعه شقيقاه وجعلاه يتزوج من ساقطة دون أن يدري نظرا لأنه كان محبوسا فترة طويلة، ثم خدعته زوجته بإدارة منزله لممارسة الدعارة في غيابه، كما كانت تعطي ابنه منوما حتى أُصيب بجلطة.