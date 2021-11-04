تفاصيل مداهمة منزل بلطجي الفيوم: تحرير 12 رهينة والعثور على جثة حماته

اقتحمت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني، منزل بلطجي الفيوم أيمن عبد المعبود، المعروف بـ«خط الفيوم»، بمنطقة منشأة عبدالله بمركز الفيوم، بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإنقاذ أفراد الأسرة دون إصابتهم، فيما أُصيب المتهم بطلق ناري.

مداهمة منزل بلطجي خط الفيوم

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بقيام قوة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن العام، بمداهمة منزل خط الفيوم، وعقب اقتحام القوات لمنزل أيمن عبدالمعبود، 33 سنة، مسجل خطر، عثرت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني، على جثة والدة زوجة بلطجي الفيوم، التي قام بقتلها وإلقاء جثتها في فناء المنزل.

تحرير 12 رهينة بينهم أطفال

وجرى تحرير 12 رهينة بينهم أبناؤه، بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة، وكانت إشكالية حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات أصعب مراحل عملية الاقتحام.

اقتحام منزل بلطجي منشأة عبدالله

واقتحمت الشرطة منزل بلطجي منشأة عبدالله، بعد عدم استجابته للمفاوضات على تسليم الرهائن وتسليم نفسه، وجرى ضبط أسلحة وذخيرة بمنزله ونُقل المصابون لمستشفى الفيوم العام وسط حراسة أمنية مشددة، كما تم وضع حراسة مشددة على منزل المتهم واستمرار غلق الطرق المؤدية إليه، لحين الانتهاء من رفع الأدلة الجنائية.