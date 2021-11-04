«دينية الشيوخ» تطالب جامعة الأزهر بمبادرات بحثية على غرار «إيديو إيدج»

طالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالإعلان عن مبادرة تشترك فيها مختلف القطاعات بالكليات لتقديم مشروعات بحثية، داعيا جامعة الأزهر إلى الإعلان عن مبادرة لتشكيل فرق بحثية من القطاعات بمختلف الكليات، للتقدم بمشروعات بحثية تنطلق من رؤية مصر 2023، وذلك خلال مشاركته في الحفل الختامي الذي نظمته كلية الهندسة بنين بالقاهرة لمشروع إيديو إيدج للتعليم الإلكتروني الذكي.

مشروع إيديو إيدج

ودعا عامر، القطاعات للمشاركة في المبادرة، على أن تكون المشروعات البحثية المقدمة من كل قطاع مفيدة للمجتمع والحضارة طبقا لرؤية مصر 2030، موضحا أنّ مشروع إيديو إيدج بدأ أثناء توليه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر، عبر فريق من كلية الهندسة بنين بالقاهرة بالتعاون مع آخر من جامعة كفرالشيخ.

وتابع رئيس دينية الشيوخ: «حرصت على تقديم الدعم اللازم له بشكل جيد، وكنت أتابعه باستمرار، للانتهاء منه على أكمل وجه وفي وقت قياسي، رغم المعوقات التي واجهته، وأبرزها جائحة كورونا».

التحول الإلكتروني

وتابع رئيس دينية الشيوخ: «كنت أتابع الفريق أولا بأول، حتى بعد انتقالي للمجلس، لذلك حرصوا على دعوتي للحفل الختامي الذي عقد بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة».

كما دعا الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس الشيوخ، إلى تدشين كيان باسم «التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي للمنظومة التعليمية» بجامعة الأزهر، موضحا أنّ الفريق الذي نفذ منصة التعليم الإلكترونية التكيفية الذكية إيديو إيدج، أعلن استعداده لتصميم وتطبيق منظومة إدارة التعليم الإلكتروني بجامعة الأزهر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وإتاحة المنصة للجامعة مجانًا.