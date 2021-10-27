مجلس جامعة الأزهر يبارك إنهاء حالة الطوارئ: قرار جريء

أعلن مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، مباركته للقرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أنَّ قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يمثل انطلاقة قويه نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على تحقيق الدولة لأهدافها في القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الشامل في جميع أنحاء البلاد، ويتماشى مع القرارات التي تأخذها الدولة في ظل المتغيرات الكبرى والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد، وأنه يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح،

قرار عدم مد حالة الطوارئ

وأكّد مجلس جامعة الأزهر، أنَّ القرار يعد قرارًا جريئا يدفع الدولة نحو المزيد من التقدم، والتنمية، مشيرًا إلى أنّه يعكس حالة الأمن والأمان التي تشهدها مصر ويعيشها المواطن.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن إلغاء مدّ حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات، وقال الرئيس السيسي: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل الله عز وجل وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».