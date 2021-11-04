وكيل «خطة النواب»: 8 اجتماعات لمناقشة الحسابات الختامية للدولة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة سوف تقعد 8 اجتماعات لاستعراض ومناقشة الحسابات الختامية للدولة بدءا من 14 نوفمبر الجاري، ويكون الاجتماع الأول والثاني لاستعراض النتائج النهائية للحساب الختامي للدولة والملاحظات العامة حول الحساب الختامي، وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2020/2021.

مناقشة إيرادات الحساب الختامي للضرائب بمجلس النواب

وقال «سالم» إن الاجتماع الثالث والرابع يوم 15 نوفمبر سوف يخصص لمناقشة الإيرادات التي تضمنها الحساب الختامي «ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية، والإيرادات الأخرى» للعام المالي 2020/2021.

كما يتضمن الاجتماعين الخامس والسادس يوم 16 نوفمبر مناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2020/2021 وكذلك مناقشة حساب ختام موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختام موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالي 2020/2021.

وأضاف «سالم» أن الاجتماع السابع والذي ينعقد يوم 17 نوفمبر يناقش حساب ختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021.

بينما يناقش الاجتماع الثامن والأخير والذي ينعقد يوم 17 نوفمبر حساب ختامي موازنة هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.