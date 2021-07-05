يبحث البعض عن طرق تقديم شكوى رسمية لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن المشاكل التي تواجههم بخصوص الإنترنت وضعف الخدمة، وحتى مشاكل شركات الاتصالات التي قد نتعرض لها.

وفي هذا الإطار تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، طرق تقديم شكوى رسمية لـ الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وفقًا للموقع الرسمي للجهاز، في السطور التالية:

مواعيد تقديم شكوى لجهاز تنظيم الاتصالات

وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتلقي شكاوي المستخدمين بمضاعفة الطاقة الاستيعابية، على رقم 155 ومد فترة العمل لتشمل جميع أيام الأسبوع، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية.

طرق تقديم شكوى رسمية لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يمكن التواصل مع الجهاز من خلال الطرق الآتية:

- الرقم الموحد 155

- أرقام خدمة WhatsApp وهي 01015515155 أو 01111115150 أو 01551515505 أو 01202155155

ويمكن الدخول بشكل مباشر على منصة تلقي شكاوى المستخدمين بموقع الجهاز من هنــــا.

أو من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156

- صفحات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook – LinkedIn – Instagram - Twitter

- البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg

يمكن كذلك مراسلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العنوان التالي: الجيزة- الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – القرية الذكية مبنى B4 – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأتاح الجهاز خدمة استفسارات وشكاوى المستوردين من الشركات والأفراد عبر رقم 155 على مدار خمسة أيام «من الأحد إلى الخميس»، من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

وتأتي عمليات التوسع التي يقوم بها الجهاز بمنظومة الشكاوى، ضمن خطة متكاملة لرفع معدلات رضاء المستخدمين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤثر على جودة الخدمات، كما تسهم تلك الإجراءات في تطوير آليات فحص الشكاوى والقدرة التحليلية لها لتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للشكاوى والوصول إلى مسبباتها وربطها بالقواعد التنظيمية والتشغيلية التي يفرضها الجهاز لتنظيم تلك العملية.