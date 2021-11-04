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«الداخلية» تشارك في احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

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الوطن
01:40 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
«الداخلية» تشارك في احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين زيارة لـ5 مدارس للأطفال ذوي الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية»، حيث تم إهداؤهم «العصا البيضاء»، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولاً واستحساناً من القائمين على إدارة تلك المدارس، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

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