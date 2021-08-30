وزارة الداخلية توجه قوافل طبية بـ3 محافظات ضمن «حياة كريمة»

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية، تضم التخصصات كافة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية، لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.

واستهدفت عدة قرى بنطاق محافظات «البحر الأحمر – أسوان - الأقصر»؛ إذ وقع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية كافة، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، أن ذلك لاقى قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود «الداخيلة» في هذا الشأن.

يأتي هذا في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية كافة للمواطنين، واستمرارا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك»، تحت رعاية رئيس الجمهورية.