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محمود مسلم

وزارة الداخلية توجه قوافل طبية وتوزع مساعدات عينية بنطاق شمال سيناء

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الوطن
01:55 م | السبت 23 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية توجه قوافل طبية وتوزع مساعدات عينية بنطاق شمال سيناء

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية تضم كل التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين استهدفت عدة قرى بنطاق محافظة «شمال سيناء»، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين واستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك» تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

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{"description":"\u0625\u0633\u062a\u0645\u0631\u0627\u0631\u0627\u064b \u0644\u062a\u0641\u0639\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 &quot;\u062d\u064a\u0627\u0629 \u0643\u0631\u064a\u0645\u0629&quot; \u0648\u062a\u0639\u0638\u064a\u0645\u0627\u064b \u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u0643\u0644\u0646\u0627 \u0648\u0627\u062d\u062f \u2013 \u0645\u0639\u0643 \u0641\u0649 \u0642\u0631\u064a\u062a\u0643&quot; .. \u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0641\u0644 \u0637\u0628\u064a\u0629 \u0648\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f\u0627\u062a \u0639\u064a\u0646\u064a\u0629 \u0628\u0646\u0637\u0627\u0642 \u0645\u062d\u0627\u0641\u0638\u0629 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}
{"description":"\u0625\u0633\u062a\u0645\u0631\u0627\u0631\u0627\u064b \u0644\u062a\u0641\u0639\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 &quot;\u062d\u064a\u0627\u0629 \u0643\u0631\u064a\u0645\u0629&quot; \u0648\u062a\u0639\u0638\u064a\u0645\u0627\u064b \u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u0643\u0644\u0646\u0627 \u0648\u0627\u062d\u062f \u2013 \u0645\u0639\u0643 \u0641\u0649 \u0642\u0631\u064a\u062a\u0643&quot; .. \u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0641\u0644 \u0637\u0628\u064a\u0629 \u0648\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f\u0627\u062a \u0639\u064a\u0646\u064a\u0629 \u0628\u0646\u0637\u0627\u0642 \u0645\u062d\u0627\u0641\u0638\u0629 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0633\u064a\u0646\u0627\u0621"}

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