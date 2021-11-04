رصف أوعر طريق في عمق صحراء مطروح لربط التجمعات السكنية

يباشر جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أعمال رصف طريق «أولاد ميار»، بمطروح ويعد من أوعر الطرق الصحراوية بطول يصل إلى 4 كيلومترات، في عمق صحراء مطروح، ويربط بين بعض التجمعات السكانية في المحافظة.

«أولاد ميار» يربط التجمعات السكنية

وقال اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الطريق الجديد الذى يجري رصفه يصل بين التجمعات السكنية ومدرسة في قلب الصحراء الغربية، شرق مرسى مطروح، وتسمى مدرسة «أولاد ميار الإبتدائية».

مد طريق أولاد ميار بصحراء مطروح

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي أن طريق «أولاد ميار - القصابة - مرقيق»، يبلغ طولة 4.2 كم، ويخدم عدة تجمعات سكانية في صحراء مطروح من بينها تجمع العراوة، ويصل حتى مدرسة أولاد ميار.

وأشار إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، ينفذ المشروع من خلال منطقة شرق مطروح، ويبذل المهندسون جهودا كبيرة للعمل في طريق وعر، من خلال لجنة فنية تضم المهندسين عبد السلام حجى، وعلى عيسى، وعبد النبى الخولى، ومن المكتب الفني، المهندسة هيلانه صبحي، ويخدم الطريق المناطق السكنية التي يمر بها، بالإضافة إلى المنشآة التعليمية الجديدة.

مشروعات طرق جهاز التعمير في مطروح

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي أن الجهاز يقوم بتنفيذ العديد من شبكات الطرق بمناطق مركز سيدي براني، وسيوة، وواحة جارة أم الصغير جنوب مرسى مطروح، وقرى مركز الضبعة، لربط النجوع والقرى بالطرق الدولية والصحراوية التي تصل بين محافظة مطروح والمحافظات والمدن المجاورة.